Пандемия коронавируса , 30 дек, 03:43
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Байден использует военные полномочия для ускорения производства вакцины
Избранный президент США Джо Байден после инаугурации воспользуется законом об оборонном производстве, чтобы ускорить производство вакцины от коронавируса. Об этом сообщает СNN.
«После присяги я использую свои полномочия в соответствии с законом об оборонном производстве и прикажу частной промышленности ускорить производство материалов, необходимых для вакцин, а также средств защиты», — заявил Байден.
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