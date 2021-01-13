Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 73,53 (-0,74) Инвестиции, 13:35
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 89,78 (-0,54) Инвестиции, 13:35
Путин назвал отстающие по строительству дорог регионы Общество, 18:05 Роман Джорджа Оруэлла «1984» будет экранизирован в виде сериала Стиль, 18:05 Bank of America назвал плюсы для отношений России и США при Байдене Экономика, 18:05 Минздрав упростил медикам процедуру оформления документов Общество, 18:05 Российский пилот выиграл десятый этап «Дакара» в классе мотовездеходов Спорт, 17:58 Правила безупречности ресторанного обозревателя Александра Сысоева РБК Cтиль и Philips, 17:52 Chevrolet показал салон нового кроссовера Авто, 17:41 МИД отверг утверждение о передаче Баку районов Карабаха «за просто так» Политика, 17:36 В конгрессе рассматривают вопрос об импичменте Трампу. Прямая трансляция Политика, 17:34 Палата представителей начала рассматривать вопрос об импичменте Трампа Политика, 17:30 В Башкирии задержали 14 человек по подозрению в экстремизме Общество, 17:30 Эксперт исключил распространение «британского» штамма COVID в России Общество, 17:29 Чешский гонщик опередил «КамАЗы» на втором подряд этапе «Дакара» Спорт, 17:24 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 17:23
Экономика ,  
0 

Bank of America назвал плюсы для отношений России и США при Байдене

Победа Джо Байдена на выборах президента США может повлечь за собой снижение геополитических рисков для России, поскольку внешняя политика новой администрации будет более предсказуемой и гибкой, ожидают в Bank of America
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Susan Walsh / AP)

Ужесточение санкционных ограничений против России со стороны США остается ключевым геополитическим риском для России, однако победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году, вопреки опасениям, может иметь позитивные последствия для российского рынка, считают аналитики Bank of America. Новая администрация США может применить более конструктивный подход к двусторонним отношениям, что создает потенциал для роста цен на российские активы, говорится в обзоре банка «Лебединое озеро 2021 года» (есть у РБК).

Избранному американскому президенту Байдену предстоит полностью переосмыслить санкции против России, интегрировав их в новую целостную стратегию; простой возврат к дотрамповскому статус-кво уже невозможен, отмечал в октябре бывший специалист по санкциям в Госдепартаменте США Эдвард Фишман. «Они [русские] заплатят цену, и это будет цена для их экономики», — обещал сам Байден 17 сентября на встрече с избирателями.

Bloomberg узнал о планах команды Байдена пересмотреть санкции США
Политика
Адевале Адейемо

Предсказуемость и гибкость

Отношения России и США уже настолько плохи, что пространства для дальнейшего ухудшения без создания новых рисков для глобальной безопасности остается немного, отмечают аналитики Bank of America, предполагая, что команда Байдена может избрать более гибкий подход к двусторонним отношениям.

Будущая администрация уже дала понять, что станет больше уважать многостороннее сотрудничество и международные соглашения. Эксперты ожидают повышения предсказуемости американской внешней политики и снижения неопределенности в вопросе потенциальных политических решений. Хотя новая «перезагрузка» между США и Россией, как в 2009–2010 годах, вряд ли возможна, «некоторая форма нормализации отношений может стать важным рыночным драйвером в 2021 году», пишет Bank of America.

«Мы довольно позитивно смотрим на политические изменения в США. Новая администрация на самом деле будет иметь гораздо больше возможностей и, возможно, желания по крайней мере стабилизировать отношения с Россией. Подчеркну, что мы не говорим, что речь идет о радикальном улучшении отношений с Россией <...> Все, что мы говорим, — эти отношения становятся более традиционными, более предсказуемыми и, надеемся, более стабильными в этой части», — сказал журналистам главный экономист Bank of America по России и СНГ Владимир Осаковский.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

«В целом, наверное, именно эта стабилизация политических двусторонних отношений сама по себе является позитивным явлением для рынка. Для какой-то более позитивной динамики нужны более конкретные достижения, которых пока, к сожалению, ожидать, наверное, не стоит», — отметил Осаковский.

Ближайшим индикатором, который может указать направление двусторонних отношений, будет истекающее в феврале 2021 году соглашение по ограничению ядерных вооружений СНВ-III, считает Bank of America. «Продление договоренностей станет существенным положительным моментом для рынка», — говорится в обзоре. «Обе стороны заинтересованы в продлении этого договора», — сказал Осаковский. Другие потенциальные сферы конструктивного взаимодействия могут включать международные переговоры по иранской ядерной программе.

«Вызывающе, но довольно прямо». Что кандидат в главы ЦРУ говорил о России
Политика
Уильям Бернс (справа) в Александровском саду после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата

«Черный лебедь» санкций

Если санкционная политика США будет сильнее координироваться с Европой, это может в значительной степени снизить вероятность рисков таких событий, которые мы наблюдали в 2018–2019 году, считает Осаковский (в 2018 году США, например, ввели санкции против En+ и Rusal, которые на время дестабилизировали мировой рынок алюминия). «Именно односторонний подход санкционной политики США был основной проблемой для рынка», — добавил он.

Вместе с тем эксперты Bank of America признают, что любое новое событие, подобное атаке с применением химического оружия в Великобритании в 2018 году (отравление Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери, Москва обвинения отвергала), если участие России в нем будет подтверждено, может спровоцировать системное ужесточение санкций, которое повлечет негативные последствия для российской экономики. Таким образом, геополитика остается главным источником для появления новых «черных лебедей» для России, отмечается в докладе Bank of America. 

В целом аналитики банка ожидают восстановления темпов роста российского ВВП до +3,4% по итогам 2021 года после падения на 3,8% в пандемийном 2020-м, однако полностью экономика России сможет вернуться на докризисный уровень только в 2022 году. Эксперты Bank of America подчеркивают, что отскок ВВП в текущем году будет связан с эффектом низкой базы прошлого года.

Перед парламентскими выборами в 2021 году, которые станут последней федеральной избирательной кампанией до президентских выборов 2024 года, правительство может пойти на увеличение социальных расходов в виде новых разовых выплат населению, ожидают в Bank of America. По мнению аналитиков, после политических кризисов 2020 года в Белоруссии и Киргизии рынок может быть обеспокоен появлением политических рисков в связи с датой голосования. Выборы в Госдуму должны быть проведены 19 сентября, однако, продолжаются дискуссии о возможном переносе этой даты на октябрь или весну, замечают они.

Авторы
Юлия Старостина, Антон Фейнберг
Bank of America российская экономика санкции Джо Байден
Материалы по теме
США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
Политика
Конгресс США оставил лазейку для обхода санкций против Nord Stream 2
Экономика
Минфин оценил риск санкций против российского госдолга
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter