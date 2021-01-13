Bank of America назвал плюсы для отношений России и США при Байдене

Победа Джо Байдена на выборах президента США может повлечь за собой снижение геополитических рисков для России, поскольку внешняя политика новой администрации будет более предсказуемой и гибкой, ожидают в Bank of America

Джо Байден (Фото: Susan Walsh / AP)

Ужесточение санкционных ограничений против России со стороны США остается ключевым геополитическим риском для России, однако победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году, вопреки опасениям, может иметь позитивные последствия для российского рынка, считают аналитики Bank of America. Новая администрация США может применить более конструктивный подход к двусторонним отношениям, что создает потенциал для роста цен на российские активы, говорится в обзоре банка «Лебединое озеро 2021 года» (есть у РБК).

Избранному американскому президенту Байдену предстоит полностью переосмыслить санкции против России, интегрировав их в новую целостную стратегию; простой возврат к дотрамповскому статус-кво уже невозможен, отмечал в октябре бывший специалист по санкциям в Госдепартаменте США Эдвард Фишман. «Они [русские] заплатят цену, и это будет цена для их экономики», — обещал сам Байден 17 сентября на встрече с избирателями.

Предсказуемость и гибкость

Отношения России и США уже настолько плохи, что пространства для дальнейшего ухудшения без создания новых рисков для глобальной безопасности остается немного, отмечают аналитики Bank of America, предполагая, что команда Байдена может избрать более гибкий подход к двусторонним отношениям.