Bank of America назвал плюсы для отношений России и США при Байдене

Будущая администрация уже дала понять, что станет больше уважать многостороннее сотрудничество и международные соглашения. Эксперты ожидают повышения предсказуемости американской внешней политики и снижения неопределенности в вопросе потенциальных политических решений. Хотя новая «перезагрузка» между США и Россией, как в 2009–2010 годах, вряд ли возможна, «некоторая форма нормализации отношений может стать важным рыночным драйвером в 2021 году», пишет Bank of America.
«Мы довольно позитивно смотрим на политические изменения в США. Новая администрация на самом деле будет иметь гораздо больше возможностей и, возможно, желания по крайней мере стабилизировать отношения с Россией. Подчеркну, что мы не говорим, что речь идет о радикальном улучшении отношений с Россией <...> Все, что мы говорим, — эти отношения становятся более традиционными, более предсказуемыми и, надеемся, более стабильными в этой части», — сказал журналистам главный экономист Bank of America по России и СНГ Владимир Осаковский.
«В целом, наверное, именно эта стабилизация политических двусторонних отношений сама по себе является позитивным явлением для рынка. Для какой-то более позитивной динамики нужны более конкретные достижения, которых пока, к сожалению, ожидать, наверное, не стоит», — отметил Осаковский.
Ближайшим индикатором, который может указать направление двусторонних отношений, будет истекающее в феврале 2021 году соглашение по ограничению ядерных вооружений СНВ-III, считает Bank of America. «Продление договоренностей станет существенным положительным моментом для рынка», — говорится в обзоре. «Обе стороны заинтересованы в продлении этого договора», — сказал Осаковский. Другие потенциальные сферы конструктивного взаимодействия могут включать международные переговоры по иранской ядерной программе.
Если санкционная политика США будет сильнее координироваться с Европой, это может в значительной степени снизить вероятность рисков таких событий, которые мы наблюдали в 2018–2019 году, считает Осаковский (в 2018 году США, например, ввели санкции против En+ и Rusal, которые на время дестабилизировали мировой рынок алюминия). «Именно односторонний подход санкционной политики США был основной проблемой для рынка», — добавил он.
Вместе с тем эксперты Bank of America признают, что любое новое событие, подобное атаке с применением химического оружия в Великобритании в 2018 году (отравление Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери, Москва обвинения отвергала), если участие России в нем будет подтверждено, может спровоцировать системное ужесточение санкций, которое повлечет негативные последствия для российской экономики. Таким образом, геополитика остается главным источником для появления новых «черных лебедей» для России, отмечается в докладе Bank of America.
В целом аналитики банка ожидают восстановления темпов роста российского ВВП до +3,4% по итогам 2021 года после падения на 3,8% в пандемийном 2020-м, однако полностью экономика России сможет вернуться на докризисный уровень только в 2022 году. Эксперты Bank of America подчеркивают, что отскок ВВП в текущем году будет связан с эффектом низкой базы прошлого года.
Перед парламентскими выборами в 2021 году, которые станут последней федеральной избирательной кампанией до президентских выборов 2024 года, правительство может пойти на увеличение социальных расходов в виде новых разовых выплат населению, ожидают в Bank of America. По мнению аналитиков, после политических кризисов 2020 года в Белоруссии и Киргизии рынок может быть обеспокоен появлением политических рисков в связи с датой голосования. Выборы в Госдуму должны быть проведены 19 сентября, однако, продолжаются дискуссии о возможном переносе этой даты на октябрь или весну, замечают они.
Авторы
Юлия Старостина, Антон Фейнберг