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Экономика ,  
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Мораторий сократил число корпоративных банкротств в России

Мораторий на банкротства в 2020 году привел к сокращению числа корпоративных банкротств в России почти на 20%, сообщил «Федресурс». Но действие моратория истекло в январе, и число банкротств теперь может вырасти, говорят эксперты
Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС
Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС

Количество решений о признании российских компаний банкротами в 2020 году сократилось почти на 20%, до 9 931 (по сравнению с 12 401 в предыдущем), сообщил государственный проект «Федресурс», ведущий Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Главной причиной меньшего числа корпоративных банкротств в прошлом году стал правительственный мораторий на внешние банкротства, объявленный в начале апреля на фоне пандемии коронавируса.

Для сравнения: в схожем в экономическом плане 2014 году, когда обрушились цены на нефть, начались антироссийские санкции, упал курс рубля, было зарегистрировано 14,5 тыс. банкротств компаний — почти на 4,6 тыс. больше, чем в пандемийном 2020-м.

Число введенных судами процедур наблюдения в компаниях в 2020 году сократилось на 23,3%, до 7 775. Наблюдение — это один из этапов в процедуре банкротства, направленный на обеспечение сохранности имущества должника; при этом суд устанавливает признаки банкротства, но у должника остаются возможности по выводу компании из кризисной ситуации.

Поскольку между инициированием процедуры банкротства и решением суда о признании должника банкротом обычно проходит несколько месяцев, часть корпоративных банкротств, зафиксированных в 2020 году, была предрешена еще до пандемии и объявления моратория. Однако количество сообщений о намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника в 2020 году также сократилось — на 8,3%, или 2 480, до 27 595.

Большинство заявлений о банкротстве традиционно инициируется кредиторами — 77,1% процедур в 2020 году. Доля Федеральной налоговой службы (ФНС) в качестве заявителя выросла с 12,6 до 13%. Сами должники в 2020 году подавали на банкротство в 9,3% случаев (эта категория не подпадала под мораторий).

«Плавный выход» из моратория

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Мораторий изначально запретил кредиторам подавать заявления о введении процедуры банкротства в отношении их должников, если те относятся к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям или к стратегическим и системообразующим предприятиям. В октябре 2020 года мораторий был продлен на три месяца, но только в отношении компаний из пострадавших отраслей. Еще перед Новым годом сохранялась вероятность нового продления, но в итоге запрет истек 7 января.

«Пока число сообщений кредиторов о намерении признать компании банкротами не превышает средний уровень января 2020 года», — заявил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин (его слова приводятся в сообщении «Федресурса»). С 8 по 11 января 2021 года кредиторы опубликовали 109 сообщений о намерении подать в суд заявления о банкротстве компаний, включая 41 сообщение в отношении экс-мораторных компаний.

Заместитель министра экономического развития Илья Торосов, чьи комментарии приводит «Федресурс», дал понять, что повторное введение моратория на банкротства не обсуждается. «В начале октября мы уже продлевали мораторий на три месяца, но только для пострадавших отраслей. Такой шаг позволил обеспечить постепенную «отмену» моратория. Также «плавный выход» из-под моратория должен обеспечить компаниям созданный нами механизм судебной рассрочки», — сказал он.

Механизм судебной рассрочки был принят в июне 2020 года: его суть заключается в том, что компании, на которые распространялся мораторий на банкротства, могут предложить суду план реорганизации, несмотря на возражения кредиторов. Если суд предоставляет должнику рассрочку, дело о банкротстве прекращается, а обязательства должника исполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Ожидания всплеска банкротств в 2021 году

Эксперты, однако, считают, что мораторий лишь отложил часть банкротств по заявлениям кредиторов. Их число возрастет после завершения моратория, но трудно оценить масштаб, сказал РБК председатель ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев. По его мнению, мораторий дал компаниям передышку и возможность сохранить активы и бизнес, но всем он помочь не смог. «К сожалению, российское государство закончило мораторий в довольно странный момент», — считает он, называя решение не продлять мораторий «ошибочным». Большинство проблемных карантинных ограничений никуда не исчезло (например, для международных перевозок, гостиниц, туризма и др.), и многие страны пошли на продление аналогичного моратория, напомнил Зайцев.

Аналитики Банка России в декабре указывали, что в связи с действием моратория всплеск ликвидаций в середине 2020 года отражал только добровольные выходы с рынка. После снятия моратория рост закрытий бизнеса может ускориться, поскольку начнутся отложенные ликвидации по инициативе контрагентов, предупреждали они.

Увеличение количества банкротств неизбежно не только из-за отмены моратория, но и из-за общей экономической ситуации в стране и мире, добавляет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Основная идея моратория была в том, чтобы не дать немедленно «утонуть» в банкротстве тем предприятиям, которые оказались наиболее подвержены негативному влиянию тех мер, которые принимали власти для борьбы с вирусом», — говорит он. «Для достижения целей моратория его не надо было бы отменять. А так, введение моратория и его отмена сейчас лишь вносят некую правовую неопределенность в работу с должниками», — сетует юрист.

Сам Клеточкин — противник моратория. Применение к отдельным категориям предприятий специального правового режима, блокирующего возможность принудительного взыскания долгов, подрывает основополагающий принцип гражданского оборота, считает он. Кроме того, по его словам, от моратория пострадали кредиторы предприятий, поскольку не смогли взыскать свои деньги, расплатиться со своими кредиторами, а сами под мораторий не подпадали.

К концу 2020 года около 28% российских компаний были подвержены риску банкротства, говорилось в декабрьском исследовании ЦСР. По его оценкам, 23% компаний из подпадавших под мораторий воспользовались им во время пандемии. Во всех сферах достаточно высокий уровень задолженности, а это означает потенциально высокий риск банкротства, отмечали эксперты ЦСР.

Илья Торосов из Минэкономразвития не стал комментировать ожидания волны банкротств в 2021 году. «Неопределенность экономической ситуации в стране и в мире могла привести к увеличению заявлений кредиторов о признании банкротами испытывающих временные трудности должников. Это скорее мог быть психологический момент. Мораторий же позволил снять излишнее напряжение и в сложной ситуации способствовал сохранению стабильности функционирования бизнеса», — объяснил он введение моратория и отмену его с января 2021 года.

Авторы
Иван Ткачёв, Юлия Старостина
банкрот банкротства наблюдение Минэкономразвития
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