Аналитики ЦБ увидели признаки «очищающего эффекта» пандемического кризиса

Пандемический кризис провоцирует уход с рынка наименее производительных компаний, что, по мнению аналитиков ЦБ, позволяет говорить об «очищающем эффекте» для экономики. Но новые эффективные бизнесы на этом фоне пока не создаются

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Возросшее число ликвидаций компаний в России на фоне пандемического кризиса сопряжено не только с рисками для дальнейшего роста экономики, но и с потенциальными положительными эффектами для средне- и долгосрочного роста, говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России «Кто выходит с рынка в период кризиса».

По оценке аналитиков ЦБ, в 2020 году во время первой волны кризиса с рынка уходили в том числе наименее производительные предприятия, что позволяет говорить о проявлении очищающего эффекта кризиса (cleansing effect). Благодаря ему в экономике снижается число проблемных организаций, а также высвобождается рабочая сила, которая потенциально может быть задействована на более производительных предприятиях.

«На признаки очищающего эффекта кризиса указывает резко возросшая интенсивность выходов с рынка среди наименее производительных предприятий, тогда как лидеры по эффективности в меньшей степени оказались затронуты первой волной выходов. В результате профиль производительности оставшихся на рынке предприятий улучшается», — отмечается в исследовании ЦБ (.pdf).