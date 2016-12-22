WSJ рассказала о жизни КНДР за счет «контрабанды сигарет»

Несмотря на то что ООН ввела санкции против Северной Кореи, направленные на ограничение развития национальной экономики, страна продолжает получать прибыль от контрабанды табачных изделий и работы совместных предприятий

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Десятки совместных предприятий (СП) продолжают работать на территории КНДР, несмотря на то что санкции ООН направлены на ограничение такой деятельности, пишет The Wall Street Journal ​(WSJ) со ссылкой на опрошенных экспертов. Северная Корея сохраняет экономические связи с компаниями из Китая, в том числе гонконгскими, а также из Малайзии и Сингапура. Некоторые СП приносят Северной Корее «огромные прибыли», утверждает издание.

Отчеты американской администрации показывают, что КНДР управляет «значительной частью рынка контрабанды сигарет», оцениваемой в «миллиарды долларов в год». «Большинство доходов идет напрямую в казну Пхеньяна», — пишет газета, ссылаясь на американского чиновника и в прошлом высокопоставленного северокорейского перебежчика. Деньги, полученные от контрабанды сигарет, «идут на финансирование армии, ядерной программы и покупку предметов роскоши для правящей элиты».

По данным газеты, египетская Orascom Telecom Media and Technology остается вовлеченной в северокорейские СП. В своей отчетности за первую половину 2017 года компания указала, что владеет в КНДР 75% почтовой и телекоммуникационной компании и долей в банке Orabank. Orascom также сообщила, что получила дивиденды от северокорейской телекоммуникационной компании в размере примерно $15 млн в 2016-м и приблизительно $39 млн за первые два месяца 2017 года.

Тайская Charoong Thai Wire and Cable Public Company Ltd также сохраняет связи с КНДР через совместные предприятия с северокорейской почтовой и телекоммуникационной компанией. Charoong отчиталась о владении 25% в тайском СП с Пхеньяном и 20% в гонконгской компании, состоящей в партнерстве с фирмой Star Joint Venture из КНДР. Оба предприятия принесли Charoong за прошлый год $4 млн.

Компания British American Tobacco продала свою долю в северокорейском предприятии на фоне ужесточения санкций, сообщает WSJ со ссылкой на источник. Но затем ее выкупила сингапурская Lucky Greenbird, директором которой указан бывший менеджер British American Tobacco Рэймонд Сай Тан.

В ООН, пишет WSJ, жалуются на то, что десятки стран не подготовили правительственные доклады о соблюдении режима экономических санкций против КНДР, а многие «неадекватно реагируют на обвинения в нарушении санкций». Впрочем, не известно, нарушают ли перечисленные компании санкции ООН, так как организация разрешает отклонения от правил и делает исключения для «некоммерческих публичных инфраструктурных проектов», отмечает WSJ.

В сентябре ООН ввела против Северной Кореи санкции, направленные на ограничение экспорта нефти и текстильной продукции, а также работы СП и использования северокорейских рабочих за рубежом. В декабре эти санкции были ужесточены.