WSJ рассказала о жизни КНДР за счет «контрабанды сигарет»

Десятки совместных предприятий (СП) продолжают работать на территории КНДР, несмотря на то что санкции ООН направлены на ограничение такой деятельности, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опрошенных экспертов. Северная Корея сохраняет экономические связи с компаниями из Китая, в том числе гонконгскими, а также из Малайзии и Сингапура. Некоторые СП приносят Северной Корее «огромные прибыли», утверждает издание.
Отчеты американской администрации показывают, что КНДР управляет «значительной частью рынка контрабанды сигарет», оцениваемой в «миллиарды долларов в год». «Большинство доходов идет напрямую в казну Пхеньяна», — пишет газета, ссылаясь на американского чиновника и в прошлом высокопоставленного северокорейского перебежчика. Деньги, полученные от контрабанды сигарет, «идут на финансирование армии, ядерной программы и покупку предметов роскоши для правящей элиты».
По данным газеты, египетская Orascom Telecom Media and Technology остается вовлеченной в северокорейские СП. В своей отчетности за первую половину 2017 года компания указала, что владеет в КНДР 75% почтовой и телекоммуникационной компании и долей в банке Orabank. Orascom также сообщила, что получила дивиденды от северокорейской телекоммуникационной компании в размере примерно $15 млн в 2016-м и приблизительно $39 млн за первые два месяца 2017 года.
Тайская Charoong Thai Wire and Cable Public Company Ltd также сохраняет связи с КНДР через совместные предприятия с северокорейской почтовой и телекоммуникационной компанией. Charoong отчиталась о владении 25% в тайском СП с Пхеньяном и 20% в гонконгской компании, состоящей в партнерстве с фирмой Star Joint Venture из КНДР. Оба предприятия принесли Charoong за прошлый год $4 млн.
Компания British American Tobacco продала свою долю в северокорейском предприятии на фоне ужесточения санкций, сообщает WSJ со ссылкой на источник. Но затем ее выкупила сингапурская Lucky Greenbird, директором которой указан бывший менеджер British American Tobacco Рэймонд Сай Тан.
В ООН, пишет WSJ, жалуются на то, что десятки стран не подготовили правительственные доклады о соблюдении режима экономических санкций против КНДР, а многие «неадекватно реагируют на обвинения в нарушении санкций». Впрочем, не известно, нарушают ли перечисленные компании санкции ООН, так как организация разрешает отклонения от правил и делает исключения для «некоммерческих публичных инфраструктурных проектов», отмечает WSJ.
В сентябре ООН ввела против Северной Кореи санкции, направленные на ограничение экспорта нефти и текстильной продукции, а также работы СП и использования северокорейских рабочих за рубежом. В декабре эти санкции были ужесточены.