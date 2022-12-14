Эксперты увидели неравенство в сборе доходов регионов на фоне санкций

Несмотря на санкции, доходы региональных бюджетов растут, однако положительная динамика замедлилась, подсчитали эксперты. Ограничения по-разному сказываются на регионах: прошлогодние лидеры по росту доходов стали аутсайдерами

Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Доходы консолидированных бюджетов (то есть с учетом муниципальных финансов) большей части регионов России по итогам десяти месяцев 2022 года выросли, несмотря на санкционное давление. Совокупно поступления в региональные бюджеты увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом (при годовой инфляции на конец октября 12,6%. — РБК), однако динамика роста в последние месяцы замедлилась, показал анализ данных «Электронного бюджета», который провело рейтинговое агентство «Эксперт РА» (его обзор есть у РБК).

Влияние санкций обусловило расслоение регионов по динамике доходов. Импортные и экспортные ограничения, а также уход зарубежных компаний из России по-разному ударили по отраслям. Те регионы, которые еще в прошлом году получали большие конъюнктурные доходы (например, за счет сектора металлургии) и были в лидерах по динамике поступлений в бюджеты, сегодня демонстрируют максимальное падение. В то же время территории, «специализирующиеся» на добыче нефти, газа, угля, получили больше доходов за счет высоких цен на сырье.

Эксперты ожидают, что в следующем году тенденция неоднородности динамики региональных доходов сохранится. Негативное влияние санкций может затронуть и сегодняшние отрасли-бенефициары — за счет вступления в силу нефтяного эмбарго Евросоюза и потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.

Лидеры и аутсайдеры роста

На протяжении 2022 года бюджеты регионов демонстрировали положительную динамику роста доходов. Однако в последние месяцы она замедлилась. Если по итогам первого полугодия 2022 года совокупные доходы бюджетов выросли на 24,8% к тому же периоду прошлого года, то по итогам десяти месяцев рост доходов затормозился до 15,4%, говорится в обзоре «Эксперт РА».

Рост бюджетных доходов с января по октябрь произошел в 77 регионах, а в денежном выражении территории получили на 2,1 трлн руб. больше, чем в прошлом году. В восьми регионах прирост доходов составил более чем треть: лидерами стали Кемеровская область (+51,6%), Санкт-Петербург (+45,3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (+42,7%) и Хакасия (+40,4%).

Сильнейшее снижение доходов наблюдалось в Липецкой (-11,3%) и Белгородской (-12,5%), а также Магаданской (-8,1%) и Мурманской (-7,8%) областях — за счет снижения их налоговых и неналоговых (то есть собственных) доходов. Еще один аутсайдер — Калининградская область (-7%), но здесь снижение доходов связано с сокращением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на поддержку компаний (в том числе резидентов особой экономической зоны Калининграда) в 2,5 раза.

Одновременно с доходами росли и расходы консолидированных бюджетов — за десять месяцев на 16,3% (или на 2 трлн руб.) к аналогичному периоду 2021-го. Больше всего выросли расходы на национальную экономику, ЖКХ, образование и социальную политику. Это произошло на фоне роста цен, удорожания госконтрактов, обязательств по повышению МРОТ и дополнительному оказанию социальной поддержки, реализации национальных проектов. Как отметили специалисты рейтингового агентства, в структуре расходов регионов сохранилась социальная направленность. Однако несмотря на рост расходов на социальные цели на 10,9% за десять месяцев (что, впрочем, ниже годовой инфляции в октябре), удельный вес расходов отраслей социального блока в общих расходах бюджетов снизился на 2,9 п.п. и составил 59,9%.

Неравное влияние санкций

В основном доходы региональных бюджетов растут за счет налоговых и неналоговых поступлений, то есть доходов без учетов федеральных трансфертов. На фоне санкций такие поступления выросли в ресурсных регионах благодаря изменениям ценовой конъюнктуры. Например, повышение доходов Кемеровской области и Хакасии связано с увеличением объема уплаченного налога на прибыль организации в два раза в результате подорожания продукции угледобывающих компаний. Также среди выигравших — регионы, чья экономика во многом опирается на добычу нефти или газа: Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Татарстан (в них налог на прибыль организаций вырос более чем в 1,4 раза). В целом именно налог на прибыль за истекший период 2022 года стал одним из драйверов роста налоговых и неналоговых доходов, отметили в «Эксперт РА». В целом он обеспечивает более трети собственных доходов регионов (по данным Минфина России за январь—сентябрь 2022 года).

Вместе с тем регионы со специализацией на металлургии и добыче железной руды существенно пострадали от санкций. В Белгородской и Липецкой областях поступления от налога на прибыль упали больше чем на 40% по сравнению с прошлым годом. Резкий спад обусловлен в том числе эффектом высокой базы: по итогам трех кварталов 2021 года эти регионы были лидерами по росту доходов среди всех субъектов на фоне благоприятных конъюнктурных условий и успели накопить резервы, за счет которых сейчас покрываются расходы.

«Санкционное давление отразилось на регионах по-разному. Наиболее пострадали те, у которых экономика завязана на автопроме и металлургии, а также на экспорте. Наиболее устойчивое положение сейчас у тех, кто имеет связи с Китаем (это в основном дальневосточные и сибирские территории), а также у сельскохозяйственных, туристическо-курортных регионов и регионов, где производство уже адаптировалось к текущей ситуации», — пояснила РБК младший директор группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА», одна из авторов обзора Татьяна Тирских.

Дальнейшие перспективы

В пресс-службе Минфина на запрос РБК о выравнивании бюджетов пострадавших регионов ответили, что министерство на регулярной основе проводит анализ сбалансированности бюджетов регионов. «При необходимости им оказывается соответствующая поддержка», — сообщили в ведомстве.

Если за десять месяцев налоговые и неналоговые доходы выросли у 76 из 85 субъектов страны, то по итогам одиннадцати месяцев ситуация ухудшилась, следует из оперативных данных «Электронного бюджета». Налоговые и неналоговые доходы снизились уже у 13 субъектов, обращает внимание старший директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. «Компенсировать снижение налоговых доходов можно только нецелевыми трансфертами из федерального бюджета, однако этот процесс не может происходить быстро. За одиннадцать месяцев заметным рост совокупных трансфертов можно назвать только в Курской области, Дагестане, Якутии и на Чукотке», — пояснила она.

В 2023 году поступления по налогу на прибыль продолжат снижаться, учитывая вероятность сокращения налоговых поступлений от нефтегазодобывающей отрасли (из-за введенного Западом нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть), а также от финансового сектора, прогнозируют в АКРА.

«Региональные бюджеты продолжат подвергаться негативному влиянию санкционного давления. Ухудшение ситуации возможно абсолютно в любой отрасли экономики, что отрицательно скажется на доходной части бюджетов регионов. Сейчас сформированные регионами бюджеты на 2023 год в основном дефицитные: субъекты осторожны в своих планах», — говорит Тирских. По ее словам, сохранится и тенденция в неравномерном распределении доходов. «Наиболее подвержены негативным последствиям санкций именно сильные, самодостаточные регионы. Но в кризисные годы поддержку из федерального бюджета обычно получают не они, а отстающие субъекты», — подытожила она.