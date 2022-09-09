В Минфине исключили возвращение регионов на долговой рынок

У регионов сейчас нет потребности возвращаться на рынок облигаций, считает первый замглавы Минфина. Госдолг субъектов «на безопасном уровне», и в министерстве ждут от них продолжения ответственной долговой политики

Леонид Горнин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

У регионов сейчас нет потребности возвращаться на рынок заимствований, несмотря на снижение ставок в экономике, заявил в интервью РБК первый заместитель министра финансов Леонид Горнин. Субъекты располагают остатками на счетах в рекордном объеме — 4,1 трлн руб. (позволяют финансировать расходы без привлечения рыночных заимствований), а также сверхплановыми доходами бюджета, пояснил он.

«Кредитоваться сейчас, пусть даже под благоприятные ставки, при наличии ликвидности и остатков на счетах, сверхплановых доходов субъектов — не самый обдуманный шаг», — указал Горнин. По данным Минфина на 1 сентября, бюджеты регионов исполнены на уровне 10,3 трлн руб., что на 21% больше, чем за тот же период 2021 года.

Регионы непрерывно сокращают задолженность по облигациям с августа 2021 года. По состоянию на 1 августа 2022 года она составляет 755 млрд руб., или 28,5% от общего госдолга регионов. На бюджетные кредиты федерального центра приходится 68% задолженности.

По словам Горнина, сейчас государственный долг субъектов находится на безопасном уровне — 22% от собственных доходов. «Тот крен, который у нас был до 2015–2016 годов, когда госдолг субъектов увеличивался, удалось устранить в том числе за счет санации долга в последние два года: субъектам было выделено 719 млрд руб. на замещение рыночных заимствований. Безопасным его делает и то, что это в основном не рыночный долг, а обязательства перед Российской Федерацией», — отметил он.

От глав регионов Минфин ждет продолжения ответственной долговой политики, предупредил он.

С конца февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине и последовавших западных санкций, ставки на рынке, в том числе на долговом, резко взлетели. Тогда ЦБ внепланово поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%, но затем в несколько этапов снизил ее. Теперь она опустилась ниже докризисного уровня и составляет 8% годовых.

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На фоне роста ставок Минфин прекратил размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), которые являются ориентиром для всех ставок на облигационном рынке, с февраля 2022 года. Ведомство планирует вернуться на рынок в сентябре, сообщил 8 сентября замминистра финансов Тимур Максимов.