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В Минфине оценили возможность передачи регионам новых источников доходов

Перераспределение доходов от федеральных налогов в пользу регионов усугубит бюджетную дифференциацию между ними, сказал РБК первый замглавы министра финансов Леонид Горнин. По его мнению, лучше сохранить принцип централизации
Леонид Горнин
Леонид Горнин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минфин не видит возможности передать регионам дополнительные налоговые источники доходов, например НДС или федеральную компоненту налога на прибыль. Это может привести к усугублению и без того сильной дифференциации налогового потенциала их бюджетов, объяснил в интервью РБК первый заместитель министра финансов Леонид Горнин.

По мнению Горнина, целесообразнее сохранять принцип централизации — аккумулировать доходы от них в федеральном бюджете, а затем распределять по регионам в виде дотаций и целевых трансфертов.

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Леонид Горнин

Налоговые источники доходов региональных бюджетов должны быть устойчивыми и не подверженными конъюнктурным или геополитическим влияниям, однако такие источники ограничены, считает Горнин.

«Мы действительно подошли к такому периоду, что дополнительные доходные источники, которые просят передать регионам, ограничены, потому что в России очень сильная дифференциация налогового потенциала субъектов — за счет сырьевого сегмента, неравномерного распределения трудовых ресурсов, промышленного производства, промышленного потенциала», — сказал он.

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Среди таких источников могли бы быть федеральная часть налога на прибыль организаций (основная ставка налога — 20%, из них в 2017–2024 годах 3% идут в федеральный бюджет и 17% — в региональные), а также НДС.

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«Налог на прибыль дальше отдавать? Он усилит дифференциацию, он ничего слабым не даст, потому что 60% налога на прибыль — это 10 субъектов РФ. Или НДС отдавать? Но НДС отражает общий оборот, это тоже невозможно, будет только усиление дифференциации», — подчеркнул Горнин.

В России на уровне регионов сконцентрированы доходные источники, объем поступлений которых в большей степени зависит от действий самих регионов или связан с налогообложением бизнеса (налог на прибыль юрлиц, налог на доходы физических лиц, имущественные налоги, а также налоги, взимаемые с плательщиков по спецрежимам).

По мнению замминистра, более перспективно настраивать распределение по уже переданным в федеральный бюджет источникам горизонтально — между регионами. Инструменты для этого есть: дотации на выравнивание бюджетов и целевые трансферты.

По оценке ведомства, с 2019 года объем межбюджетных трансфертов увеличился на треть, или на 1 трлн руб., до 3,7 трлн. Из них 0,7 трлн — это дотации на выравнивание, остальные средства приходятся на целевые трансферты под конкретный результат.

Призывы перераспределить источники доходов звучат регулярно. Например, в 2020 году вице-премьер Юрий Трутнев на вопрос, возможно ли перераспределение доходов от части налогов с федерального уровня на региональный, ответил: «Может быть. Думаю, Минфин упадет в обморок от такого заявления».

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