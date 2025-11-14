 Перейти к основному контенту
Экономика
0

Набиуллина признала ошибку ЦБ в коммуникации с рынком

ЦБ допустил ошибку в коммуникации по ключевой ставке, дав сигнал, который был неверно интерпретирован рынком, заявила Набиуллина. Она отметила, что помимо самих решений по ставкам очень важна коммуникация
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: пресс-служба Банка России)

В прошлом году Банк России несколько ошибся в коммуникации по ключевой ставке, дав сигнал, который рынок интерпретировал неверно, в результате кредитная активность резко возросла, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Конгрессе финансистов Казахстана.

Речь идет о периоде, когда Банк России повысил ключевую ставку до 16%, объяснила Набиуллина. «Всем казалось, что она очень высокая, но в коммуникации мы в начале года давали такое, что ставка достаточно высокая, политика достаточно жесткая, инфляция будет снижаться, и мы будем снижать ключевую ставку», — рассказала она.

До 16% Банк России поднял ключевую ставку в декабре 2023 года. На этом уровне она находилась следующие семь месяцев. В августе 2024 года регулятор увеличил ставку сразу на 200 б.п. — с 16 до 18%.

«В основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, но не услышали, что будем снижать, если будет снижаться инфляция. Было ожидание быстрого смягчения ДКП, тогда бизнес брал много кредитов по плавающим ставкам в надежде, что ставки будут быстро снижаться. Кредитная активность продолжала расти очень высокими, двузначными темпами», — отметила Набиуллина.

Председатель Банка России подчеркнула, что помимо самих решений по ставкам очень важна коммуникация. «Мы ее постоянно стараемся выверять и, конечно, постоянно стараемся анализировать свои действия постфактум, что сработало, что нет, что можно было сделать по-другому», — заключила она.

Набиуллина заявила о «двойном ударе» при резком снижении ключевой ставки
Экономика
Эльвира Набиуллина

На заседании 24 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку — с 17 до 16,5%. Цикл смягчения денежно-кредитной политики стартовал в июне: регулятор снизил ставку с исторического максимума 21 до 20%. Затем еще дважды — сначала с 20 до 18% в июле, а затем с 18 до 17% в сентябре.

По итогам заседания в сентябре в ЦБ допустили, что в снижении ключевой ставки могут потребоваться паузы в связи с высокими инфляционными рисками. Но в октябре регулятор не стал останавливать смягчение политики, при этом заявил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.

В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13–15% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, подчеркнул регулятор.

Милена Костерева Милена Костерева
Эльвира Набиуллина Банк России ключевая ставка денежно-кредитная политика
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года

