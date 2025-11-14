 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

FT связала рекордные цены на золото с секретными закупками Китая

Китай в попытке диверсифицировать и дедолларизировать экономику тайно закупает золото в бо́льших объемах, чем заявляет правительство, пишет FT. Неучтенные китайские закупки мешают трейдерам точно прогнозировать цену на металл
Золото GOLD $4 187 -0,36%
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Keystone Press Agency / Global Look Press

Объем незарегистрированных закупок золота Китаем может более чем в десять раз превышать официальные показатели. Именно такой спрос может быть основной причиной рекордного роста цен на драгоценный металл, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков Société Générale.

Аналитики связывают закупки подобным способом с тем, что Китай пытается незаметно диверсифицировать свою экономику и отойти от американского доллара.

«Китай покупает золото в рамках своей стратегии дедолларизации», — заявил Джефф Карри, главный стратегический директор по энергетическим направлениям в одном из крупнейших инвестиционных фондов, Carlyle.

Аналитик отметил, что даже не пытается угадать, сколько золота покупает Народный банк Китая. «В отличие от нефти, за которой можно следить со спутников, с золотом это невозможно. Просто невозможно узнать, куда все это идет и кто его покупает», — пояснил он.

Согласно публичным данным, объемы закупок Центральным банком Китая золота в этом году были предельно низкими — 2,2 т в июне и по 1,9 т в июле и августе. Однако это так мало, что большинство участников рынка не считает информацию показательной, отмечает FT.

Центробанки мира рекордно закупились золотом в сентябре
Экономика
Фото:Louisa Off / Reuters

Аналитики Société Générale подсчитали на основе данных о торговле, что общий объем закупок Китаем золота в этом году может достичь 250 т, или более трети от общего спроса всех центробанков мира, поясняет газета.

Брюс Икемизу, директор Японской ассоциации рынка драгоценных металлов, предположил, что текущий размер золотого запаса Китая достигает почти 5 тыс. т, что вдвое превышает уровень, о котором публично заявляют власти.

Масштабы предполагаемых неучтенных покупок Пекина создают для трейдеров трудности, поскольку им сложнее предсказать дальнейшую динамику цен, сообщает FT. Трейдеры рассказали изданию, что обращаются к альтернативным источникам данных для оценки спроса, таким как заказы на свежеотлитые слитки весом по 400 унций с последовательными серийными номерами, которые обычно изготавливаются в Швейцарии или ЮАР и отправляются через Лондон самолетом в Китай. Эти сведения могут служить подтверждением проведения закупок Пекином, говорят собеседники.

В этом году цены на золото устанавливали рекорды на фоне неопределенности в мировой экономике. На данный момент тенденция к росту сохраняется. По состоянию на 10:13 мск 14 ноября цены на золото достигали $4180,3 за унцию.

По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), в сентябре на фоне резкого роста цен центробанки стран мира приобрели 39 т золота, что стало рекордом за месяц с начала года. Сентябрьские объемы оказались на 79% больше, чем в августе, и выше среднего годового показателя примерно на 27 т.

Золотые резервы России за последний год выросли более чем на $92 млрд, свидетельствуют данные ЦБ. Этот рост считается рекордным. По состоянию на 1 ноября стоимость монетарного золота в хранилищах банка составляла $299,8 млрд. Годом ранее она достигала $207,6 млрд.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Китай золотой запас Золото закупки золота драгоценные металлы рост цен секретные данные

