Экономика
0

Центробанки мира рекордно закупились золотом в сентябре

WGC: Центробанки мира в сентябре купили рекордные с начала года 39 тонн золота
Фото: Louisa Off / Reuters
Фото: Louisa Off / Reuters

Центробанки мира в сентябре приобрели 39 тонн золота, сообщает Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC). Это рекордный показатель с начала текущего года, пишет Fxstreet.

Сентябрьские объемы оказались на 79% больше, чем в предыдущем месяце, и выше среднего годового показателя примерно на 27 тонн, сказано в публикации. В WGC считают, что рост спроса на золото несмотря на рекордные цены, «является свидетельством того, что центральные банки продолжают стратегически наращивать золото».

Крупнейшим покупателем золота стал Центральный банк Бразилии, который впервые в этом году пополнил запас — и сразу на 15 тонн, уточняется в статье. Национальные банки Казахстана и Гватемалы приобрели 8 и 6 тонн золота соответственно. По данным WGC, Россия в сентябре закупила 3 тонны этого драгметалла.

В середине октября цена золота впервые в истории превысила $4200 за унцию. Инвесторы традиционно рассматривают золото как средство защиты капитала в периоды геополитических и экономических потрясений.

Goldman Sachs дал прогноз роста цен на золото на фоне рекордов
Финансы
Фото:Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Стоимость золота в этом году выросла почти на 50%, отмечал Bloomberg. Одним из факторов стал всплеск экономической и геополитической неопределенности после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Как считает стратег по рынку сырья ING Эва Мантей, Центробанки стремятся диверсифицировать свои активы и уйти от доллара США. Кроме того, на ситуацию повлияли агрессивная торговая политика Трампа, а также военные конфликты. Росту цен на золото также способствовали политические кризисы во Франции и Японии, которые усилили опасения по поводу фискальной политики, пояснял Bloomberg.

Bank of America спрогнозировал цену золота $5000 за унцию на 2026 год. В банке ожидают, что драгметалл продолжит рост в следующем году на фоне политики Белого дома.

Валерия Доброва
Золото Центральный банк
