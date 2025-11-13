За год золотой запас России вырос на рекордные $92 млрд

Фото: Виталий Иванов / Global Look Press

За последние 12 месяцев золотые резервы России выросли более чем на $92 млрд, следует из данных Центрального Банка.

Такой рост золотых резервов является рекордным. По состоянию на 1 ноября стоимость монетарного золота, хранившегося в хранилищах Банка, составляла $299,8 млрд, тогда как годом она составляла $207,6 млрд.

Монетарное золото — это физическое золото в форме монет и слитков, которое образует золотой запас страны.