Инфографика РБК⁠,
0

С 1 млн до 5 млн: насколько вырастут штрафы за экономические преступления

Насколько в России вырастут штрафы за экономические преступления
Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Новые законы в России
Правительственная комиссия одобрила повышение верхней границы штрафов за ряд экономических преступлений в 1,5–5 раз. Нововведения затронут 35 статей Уголовного кодекса. Насколько подорожает нарушение закона — в инфографике РБК
Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

10 ноября правительственная комиссия одобрила законопроект Минюста, повышающий верхнюю границу штрафов за ряд экономических нарушений. Проект федерального закона, который есть в распоряжении РБК, вносит изменения в 35 статей Уголовного кодекса (в первой версии законопроекта, о подготовке которого стало известно в октябре 2024 года, их было 36).

Минюст предложил увеличить штрафы в связи с инфляцией
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Так, максимальный размер штрафа за незаконное использование объектов авторского права вырастет с ₽200 тыс. до ₽1 млн при совершении преступления в крупном размере и с ₽500 тыс. до ₽2,5 млн при совершении в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения или группой лиц.

Верхнюю границу штрафа за мошенничество, сопряженное с неисполнением договорных обязательств, поднимут:

  • с ₽300 тыс. до ₽500 тыс. при причинении значительного ущерба;
  • с ₽500 тыс. до ₽800 тыс. — за мошенничество, совершенное в крупном размере;
  • с ₽1 млн до ₽1,5 млн — за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

За уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере, будет грозить штраф в размере до ₽1,5 млн (при нынешнем законодательстве — до ₽300 тыс.), а при уклонении в особо крупном размере или при участии группы лиц — до ₽2,5 млн (при нынешнем законодательстве — до ₽500 тыс.)

В министерстве подъем верхней границы штрафов объясняют инфляцией и необходимостью «обеспечить соответствие наказания характеру и степени общественной опасности» преступлений. Как отмечается в пояснительной записке, за 2021–2023 годы примерно половине осужденных в качестве основного наказания назначали штраф (также статьи допускают возможность ареста, ограничения или лишения свободы, различных видов работ и запрета на работу и занятие должностей). Причем в последние годы суды все чаще выписывают штрафы, близкие к верхнему пороговому значению.

В разговоре с РБК начальник юридического департамента аналитического агентства «ВМТ Консалт» Софья Лукинова подтверждала, что поправки затронут статьи, «где штраф — это основная альтернатива лишению свободы».

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Экономика российское законодательство федеральное законодательство законопроект законы экономическое преступление экономические преступления Россия Уголовный кодекс авторские права неуплата налогов незаконная банковская деятельность уплата налогов штрафы уголовное наказание наказание Минюст

