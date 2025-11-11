 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Правкомиссия одобрила повышение штрафов за экономические преступления

Минюст предложил повысить штрафы по некоторым экономическим статьям УК в 1,5 раза и более, предложение поддержала правкомиссия. По словам экспертов, меры учитывают инфляционные процессы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Минюстом поправки в Уголовный кодекс о повышении штрафов за ряд экономических преступлений, следует из материалов правкомиссии, с которыми ознакомился корреспондент РБК.

Также о предложении ужесточить наказание пишут «Известия» со ссылкой на источники. Максимальный штраф за мошенничество в рамках предпринимательской деятельности вырастет с 1 млн до 1,5 млн руб., за использование чужого товарного знака и уклонение от уплаты налогов организацией — с 1 млн до 2,5 млн руб., за незаконную банковскую деятельность — с 1 млн до 5 млн руб.

Поправки корректируют пороговые значения крупного и особо крупного ущерба для квалификации экономических преступлений, сообщил газете председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По словам эксперта, меры предложены с учетом инфляционных процессов, «чтобы обеспечить адекватность наказания реальной стоимости нанесенного ущерба».

Новые штрафы для бизнеса — от 7 тыс. до 15 млн руб. На что смотреть
Фото:Андрей Любимов / РБК

Начальник юридического департамента аналитического агентства «ВМТ Консалт» Софья Лукинова отметила, что поправки затронут статьи, «где штраф — это основная альтернатива лишению свободы». При этом эксперт предупредила, что повышение штрафов может усилить давление на малый и средний бизнес, особенно если преступление совершено по неосторожности или из-за ошибок в отчетности.

Минюст еще в январе предложил повысить штрафы по 36 составам экономических преступлений, в том числе за преднамеренное банкротство, злоупотребление при эмиссии ценных бумаг и уклонение от уплаты налогов, в связи с уровнем инфляции. В ведомстве отмечали, что санкции по некоторым статьям не пересматривались более 20 лет.

Российский президент Владимир Путин в декабре 2023 года признавался, что иногда «оторопевает» от сроков осужденным за экономические преступления, и пообещал, что поручит законодателям оценить строгость наказания.

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
правительственная комиссия Минюст Уголовный кодекс экономические преступления штрафы

