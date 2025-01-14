Минюст предложил увеличить штрафы в связи с инфляцией
Минюст предложил увеличить размеры штрафов по 36 статьям УК, связанными с экономическими преступлениями, в связи с инфляцией. Соответствующий законопроект ведомства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
«Законопроектом предлагается актуализировать размеры штрафов, установленные в санкциях 36 составов преступлений, на уровень инфляции, накопленной с момента установления их действующих размеров, что позволит обеспечить соответствие наказания характеру и степени общественной опасности деяний», — говорится в пояснительной записке (цитата по «РИА Новости»).
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