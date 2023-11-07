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Правительство предложило перераспределить ₽6,7 трлн расходов бюджета

Власти предложили перераспределить 6,7 трлн руб. расходов федерального бюджета на ближайшие три года. Поправки по шести основным направлениям правительство внесло ко второму чтению в Госдуме
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Правительство подготовило 769 поправок во второму чтению федерального бюджета в Госдуме, общий объем перераспределения бюджетных средств на 2024–2026 годы составляет 6,7 трлн руб. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина. Рассмотрение проекта во втором чтении запланировано на 15 ноября.

«В поиске оптимальных решений Минфин каждый день прорабатывал множество предложений, поступивших в рамках рассмотрения законопроекта», — приводит пресс-служба слова министра финансов Антона Силуанова. Министр отметил, что поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение бюджетных средств в пределах общего объема расходов. Поэтому основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными.

Доходы федерального бюджета в 2024 году запланированы в объеме 35 трлн руб., расходы — на уровне 36,6 трлн руб. Дефицит составит 1,59 трлн руб., или 0,9% ВВП. В 2025 году доходы, как ожидается, составят 33,5 трлн руб., в 2026-м — 34,1 трлн руб., расходы — 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно.

Сами поправки пока не опубликованы в базе Госдумы, поэтому пока нет информации, откуда и куда предложено перераспределять средства по сравнению с проектом бюджета, внесенным в конце сентября.

Шесть направлений поправок

Структурно поправки по перераспределению расходов можно разделить на несколько групп, указали в ведомстве. Первая связана с финансовым обеспечением специальной военной операции. Как ранее писал РБК, наибольшая доля ассигнований проекта федерального бюджета в 2024 году приходится на раздел «Национальная оборона» — 29,4% (10,8 трлн руб.), что эквивалентно 6% ВВП.

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Вторая группа учитывает рекомендации Госдумы, данные правительству в рамках принятия проекта бюджета в первом чтении.

«Это, например, капитальные вложения в объекты здравоохранения, завершение строительства в Петрозаводске блоков «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой и хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи в рамках ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года», — отметили в Минфине.

Третий блок поправок связан с распределением бюджетных ассигнований для реализации мероприятий в новых регионах, сообщили в ведомстве, не раскрыв деталей.

Четвертая группа поправок включает в себя распределение средств, которые «при формировании законопроекта были зарезервированы до принятия соответствующих решений, выхода нормативно-правового акта, а по некоторым необходимостью представления дополнительных расчетов и обоснований».Они в основном будут направлены на развитие транспортной системы, в том числе на реализацию новых проектов, обеспечивающих транспортную связанность Юга России, уточнили в ведомстве. Также учтены строительство объектов общего образования, капитальный ремонт объектов здравоохранения, закупка медицинского оборудования, ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде.

Пятая группа поправок включает предложения главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках госпрограмм и непрограммных направлений деятельности. Среди них, например, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подготовка, организация и проведение в 2024 году в Якутске VIII Международных спортивных игр «Дети Азии», создание новых мест в общеобразовательных организациях и другие.

Наконец, отдельным блоком Минфин выделяет поправки, связанные с распределением межбюджетных трансфертов между регионами. С их учетом ко второму чтению в 2024 году предусмотрено 275 трансфертов, подлежащих распределению между субъектами, с общим объемом 3,3 трлн руб., сообщили в ведомстве.

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