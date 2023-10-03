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Президенту, премьеру и министрам в 2024 году не проиндексируют зарплаты

Пропуск индексации зарплат в 2024 году, нацеленный на бюджетную экономию, затронет высших должностных лиц, включая президента и премьера. Не проиндексируют зарплат также федеральным министрам, главе ЦБ, спикерам Госдумы и Совфеда
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Зарплата в 2024 году не будет проиндексирована не только у федеральных гражданских госслужащих (РБК об этом писал), но и у лиц, занимающих государственные должности, в том числе у президента, премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, председателя Совфеда, спикера Госдумы, заместителя председателя Совета безопасности, секретаря Совбеза, глав Центрального банка, ЦИК и др. Это следует из материалов, внесенных правительством в Госдуму в составе проекта федерального бюджета на 2024–2026 годы.

«В отношении оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, запланировано повышение с 1 октября: в 2025 году — на 4%, в 2026 году — на 4%», — говорится в документе.

1 октября 2024 года этим категориям не будет проводиться индексация оплаты труда. Если бы она проводилась, то зарплаты должны были бы индексироваться на 4,5% (базовый прогноз Минэкономразвития по инфляции на конец 2024 года).

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Сколько составляют зарплаты высших лиц

1 октября 2023 года зарплаты федеральных гражданских госслужащих были повышены на 5,5% (прогноз по инфляции на конец текущего года из прошлогоднего бюджета) в соответствии с указом президента Владимира Путина. Отдельным указом он повысил на те же 5,5% зарплаты президенту, премьеру и другим чиновникам при госдолжностях (заместители премьера, федеральные министры, послы в иностранных государствах, председатель Совфеда, спикер Госдумы, заместитель председателя Совета безопасности, секретарь Совбеза, главы Центрального банка, Счетной палаты и т.д.).

После этого зарплата Путина выросла до примерно 874 тыс. руб. в месяц, зарплата Мишустина — примерно до 699 тыс. руб. 

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Поскольку по закону денежное вознаграждение сенаторов в Совете Федерации и депутатов Госдумы приравнено к вознаграждению федеральных министров, их зарплаты тоже не должны индексироваться 1 октября 2024 года.

К работникам госорганов, не считающимся федеральными госслужащими, относятся эксперты (ведущие эксперты), главные инженеры, стенографисты, завхозы, экспедиторы и т.д. Их зарплаты 1 октября этого года тоже были повышены на 5,5% (в соответствии с постановлением правительства), а 1 октября 2024-го также не будут индексироваться оклады.

Кому проиндексируют зарплаты в 2024 году

В то же время, как следует из материалов правительства к проекту бюджета, зарплаты «отдельных категорий» работников социальной сферы и науки (категории из майских указов 2012 года: педагоги дошкольных учреждений, школьные учителя, преподаватели среднего и высшего профессионального образования, врачи, соцработники, научные сотрудники и т.д.) будут проиндексированы на прогнозируемый темп роста средней номинальной зарплаты в организациях (9,8% с 1 января 2024 года).

Ежегодное повышение зарплат остальных категорий работников федеральных государственных учреждений и персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства федеральных госорганов, чья оплата труда осуществляется по постановлению «О введении новых систем оплаты труда», запланировано с 1 октября 2024 года на 4,5% (1 октября 2025 и 2026 годов — по 4%).

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
зарплаты депутатов сенаторы индексация госбюджет Минфин
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