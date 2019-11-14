В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса

Создание криптовалюты для стран БРИКС обсуждал деловой совет альянса в ходе форума в Бразилии, сообщил член совета, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Также планируется разработать единую платежную систему для операций между странами

Фото: Владислав Шатило / РБК

Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР). Платежные операции могут в будущем проводиться посредством этой системы и в криптовалюте, введение которой также обсуждается. Об этом сообщил журналистам в четверг, 14 ноября, на форуме БРИКС член делового совета альянса, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Эффективно работающая платежная система БРИКС способна стимулировать расчеты в национальных валютах и обеспечивать стабильность расчетов и инвестиций между нашими странами, формирующими более 20% глобального притока прямых иностранных инвестиций», — сказал он.

По словам Дмитриева, РФПИ как председатель рабочей группы по финансовым услугам делового совета БРИКС обсуждал вопрос создания платежной системы и получил поддержку членов совета в этом вопросе.

Глава РФПИ подчеркнул, что развитие национальных сегментов платежных систем и их устойчивая интеграция «выступают важным фактором экономического партнерства между странами БРИКС в условиях возрастающих нерыночных рисков глобальной платежной инфраструктуры».

Ранее издание The Economist Times сообщило, что Индия, Россия и Китай обсуждают возможность создания альтернативы международному платежному механизму SWIFT («Организация всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций»), чтобы облегчить торговлю со странами, находящимися под американскими санкциями. По данным издания, предполагается, что российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) соединят с китайской международной системой межбанковских платежей CIPS. Индия пока разрабатывает свою внутреннюю систему обмена финансовыми данными, впоследствии ее также планируют связать с российской платформой.