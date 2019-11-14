В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса

Ранее страны БРИКС также объявили, что разрабатывают единую платежную систему BRICS Pay. Это важно на фоне «растущей геополитической напряженности» в мире. Предполагается, что через мобильное приложение можно будет оплачивать покупки в любой стране БРИКС независимо от валюты счета покупателя.
Криптовалюта БРИКС и единый арбитраж
Деловой совет БРИКС также обсудил возможность использования единой криптовалюты для осуществления расчетов между странами-членами союза. Расчеты в криптовалюте должны осуществляться через платежную систему БРИКС, создание которой обсуждается, уточнил Дмитриев.
Он отметил, что страны БРИКС снижают долю расчетов в долларах. Так, по его словам, в России за пять лет доля доллара во внешнеторговых расчетах снизилась с 92 до 50%, а доля рубля выросла с 3 до 14%.
Создать криптовалюту несложно, технология достаточно понятна, важнее понимать, насколько страны будут готовы ее применять, говорит член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.
Он предполагает, что криптовалюта БРИКС будет не полноценным расчетным средством, а фиксацией обязательств. «Скорее всего, это будет как некие обязательства, которые можно перевести с одного юрлица на другое, чтобы подтвердить, что у получателя возникнут права требования, а у исполнителя — обязательства на конкретную сумму. Деньгами это не будет, можно сказать, что это будет бездокументарный документооборот для облегчения транзакций», — сказал он РБК.
Обязательства, подтвержденные в криптовалюте, сами по себе являются некой ценностью и могут выступать как расчеты между другими контрагентами. «В этом смысле криптовалюта — удобный механизм для расчетов в таких надгосударственных структурах, как БРИКС», — сказал эксперт.
Он отметил, что транзакции в криптовалютах гораздо медленнее обычных банковских, поэтому смысл переводить расчеты между странами БРИКС в криптовалюту имеется только для того, чтобы обезопасить транзакции от влияния третьих стран.
Еще одно предложение, озвученное в рамках Делового совета, — создание международного арбитражного суда в рамках БРИКС.
«В мире растет количество споров, рассматриваемых в арбитражных судах по инвестиционным вопросам. И создание постоянно действующего арбитражного института на международном уровне с участием всех стран БРИКС позволит обеспечить его действительную независимость в условиях, когда государственные суды в мире все чаще теряют независимость и становятся заложниками политических обстоятельств», — заявил Дмитриев.
Он уточнил, что арбитражный суд БРИКС может быть создан на основании международной конвенции, к которой сможет присоединиться любое государство.
Искусственный интеллект и поддержка инвесторов
Дмитриев сообщил также, что РФПИ получил положительный отклик от партнеров по БРИКС на инициативу создания альянса для развития технологий искусственного интеллекта. В частности, большой интерес проявили представители Китая и Индии.
По словам Дмитриева, РФПИ по соглашению с правительством России станет одним из центров компетенций этого альянса.
Кроме того, деловой совет БРИКС поддержал предложение создать в странах-участницах национальные координационные центры для поддержки иностранных инвесторов из стран БРИКС. Они будут работать в режиме «одного окна», «отвечая на запросы, обеспечивая дополнительную прозрачность и упрощение вопросов, связанных с инвестициями». В России работа такого центра будет строиться на базе РФПИ, развиваемого фондом портала Invest in Russia, а также созданного РФПИ Национального центра привлечения инвестиций в регионы.
Президент России Владимир Путин в ходе форума БРИКС, который проходит в Бразилии, предложил странам альянса обратить внимание на российские цифровые технологии. В частности, Россия может поделиться со странами БРИКС технологиями электронного документооборота, поисковыми системами, антивирусными программами, отвечающими «самым высоким передовым информационным требованиям безопасности».
Президент напомнил, что Россия выступила с инициативой запуска в рамках БРИКС сети обмена данными для малого и среднего бизнеса.