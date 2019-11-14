Путин предложил странам БРИКС присмотреться к цифровым технологиям России

Президент России Владимир Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским цифровым технологиям, передают «РИА Новости».

Речь идет, в том числе о технологиях электронного документооборота, поисковых системах, антивирусных программах, «отвечающих самым высоким передовым информационным требованиям безопасности». «Можем предоставить их для внедрения в странах объединения», — добавил Путин. Он также напомнил, что Россия выступила с инициативой запуска в рамках БРИКС сети обмена данными для малого и среднего бизнеса, которая, по его словам, позволит получать актуальные сведения о товарах, услугах, поставщиках и находить новых партнеров.

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