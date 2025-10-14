 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

МВФ во второй раз снизил прогноз роста ВВП России на 2025 год

МВФ до 0,6% снизил прогноз роста ВВП России на 2025 год
При этом прогноз по росту ВВП на 2026 год в России остался прежним — 1%. В начале года МВФ прогнозировал, что рост экономики России в 2025 году составит 1,4%, а в 2026-м — 1,2%
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Международный валютный фонд (МВФ) во второй раз за год понизил свой прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в России в 2025 году — до 0,6 с 0,9%, которые прогнозировались в конце июля. Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики фонда (World Economic Outlook Update. Global Economy: Tenuous Resilience amid Persistent Uncertainty).

Прогноз по росту российской экономики на 2026 год остается прежним и составляет 1%.

МВФ спрогнозировал, когда глобальный госдолг превысит мировую экономику
Экономика
Кристалина Георгиева

Первый свой прогноз в 2025 году МВФ выпустил в середине января. Тогда в обзоре было указано, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году в России будет составлять 1,4%, а на 2026 год — 1,2%.

Спустя три месяца, в апреле, фонд разместил обновление прогноза, согласно которому ожидания на 2025 год выросли на 0,1 п.п., составив 1,5%. А вот прогноз на 2026 год, наоборот, понизился до 0,9%.

Следующий обзор МВФ опубликовал в конце июля. Тогда прогноз роста ВВП для России снизился еще сильнее — для 2025 года до 0,9%, а для 2026-го — до 0,1%. В МВФ тогда отметили, что новая оценка отражает в том числе влияние пошлин США, ослабление доллара.

После очередного понижения в июле в пресс-службе Минэкономразвития России сообщили РБК, что международные финансовые институты не первый раз выступают с негативными прогнозами относительно развития российской экономики. «За последние годы ни одна из таких сверхконсервативных оценок еще ни разу не соответствовала факту. В настоящее время мы разрабатываем свой прогноз, где будут учтены все факторы», — подчеркнули тогда в ведомстве.

В апреле Минэк спрогнозировал, что ВВП России вырастет в 2025 году на 2,5%, хотя рост будет не фронтальным, а фрагментированным. Это существенно оптимистичнее ожиданий большинства аналитиков, а также Банка России. Согласно среднесрочному прогнозу регулятора, в 2025 году ВВП увеличится в диапазоне 1–2%.

В 2026 году Минэк ожидает рост экономики на 2,4%. Это станет эффектом жесткой денежно-кредитной политики, который будет смещен на 2026 год, поясняли в министерстве.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова
МВФ ВВП Россия прогноз
Материалы по теме
МВФ спрогнозировал, когда глобальный госдолг превысит мировую экономику
Экономика
МВФ снизил прогноз роста ВВП России на 2025 год
Экономика
МВФ рассказал, что помогло России смягчать шоки от санкций
Экономика
