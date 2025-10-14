МВФ во второй раз снизил прогноз роста ВВП России на 2025 год
Международный валютный фонд (МВФ) во второй раз за год понизил свой прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в России в 2025 году — до 0,6 с 0,9%, которые прогнозировались в конце июля. Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики фонда (World Economic Outlook Update. Global Economy: Tenuous Resilience amid Persistent Uncertainty).
Прогноз по росту российской экономики на 2026 год остается прежним и составляет 1%.
Первый свой прогноз в 2025 году МВФ выпустил в середине января. Тогда в обзоре было указано, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году в России будет составлять 1,4%, а на 2026 год — 1,2%.
Спустя три месяца, в апреле, фонд разместил обновление прогноза, согласно которому ожидания на 2025 год выросли на 0,1 п.п., составив 1,5%. А вот прогноз на 2026 год, наоборот, понизился до 0,9%.
Следующий обзор МВФ опубликовал в конце июля. Тогда прогноз роста ВВП для России снизился еще сильнее — для 2025 года до 0,9%, а для 2026-го — до 0,1%. В МВФ тогда отметили, что новая оценка отражает в том числе влияние пошлин США, ослабление доллара.
После очередного понижения в июле в пресс-службе Минэкономразвития России сообщили РБК, что международные финансовые институты не первый раз выступают с негативными прогнозами относительно развития российской экономики. «За последние годы ни одна из таких сверхконсервативных оценок еще ни разу не соответствовала факту. В настоящее время мы разрабатываем свой прогноз, где будут учтены все факторы», — подчеркнули тогда в ведомстве.
В апреле Минэк спрогнозировал, что ВВП России вырастет в 2025 году на 2,5%, хотя рост будет не фронтальным, а фрагментированным. Это существенно оптимистичнее ожиданий большинства аналитиков, а также Банка России. Согласно среднесрочному прогнозу регулятора, в 2025 году ВВП увеличится в диапазоне 1–2%.
В 2026 году Минэк ожидает рост экономики на 2,4%. Это станет эффектом жесткой денежно-кредитной политики, который будет смещен на 2026 год, поясняли в министерстве.
