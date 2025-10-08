 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

МВФ спрогнозировал, когда глобальный госдолг превысит мировую экономику

Кристалина Георгиева
Кристалина Георгиева (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Глобальный государственный долг превысит 100% мирового ВВП к 2029 году, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает Reuters.

Мировая экономика, считает глава МВФ, оказалась более устойчивой, чем ожидалось, несмотря на острое давление из-за многочисленных потрясений. Георгиева ожидает лишь небольшое замедление глобального роста в 2025 и 2026 годах.

«Мы видим, что глобальный рост замедлится лишь незначительно в этом и следующем году. Все признаки указывают на то, что мировая экономика в целом выдержала серьезные потрясения от множества шоков», — сказала глава МВФ.

В июле МВФ повысил прогноз роста мировой экономики до 3,0% на 2025 год и до 3,1% на 2026 год.

Георгиева отметила роль неопределенности в нынешней экономической ситуации. «Неопределенность — это новая норма, и она здесь, чтобы остаться», — сказала глава МВФ.

Силуанов допустил рост госдолга сверх плана до конца года
Экономика
Антон Силуанов

В августе экономист и основатель бюллетеня High Yield Economics Дэниэл Альтман в статье для Fоreign Pоlicy ввел термин D7 — Большой долговой семерки, группы крупнейших международных должников по аналогии с глобальным альянсом G7. 

Материал дополняется

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
МВФ госдолг мировая экономика Кристалина Георгиева
