Как россияне стали есть почти 100 кг мяса в год. Инфографика

В 2023 году потребление мяса выросло до 98 кг в среднем на человека, следует из доклада Росстата о потреблении продуктов питания в российских домохозяйствах, изученном РБК. Этот показатель растет с 2000 года и догоняет объем потребления овощей. Их в 2023 году в среднем на каждого россиянина приходилось порядка 107 кг.