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Как россияне стали есть почти 100 кг мяса в год. Инфографика

Россияне нарастили потребление мяса до 98 кг за год

В 2023 году потребление мяса выросло до 98 кг в среднем на человека, следует из доклада Росстата о потреблении продуктов питания в российских домохозяйствах, изученном РБК. Этот показатель растет с 2000 года и догоняет объем потребления овощей. Их в 2023 году в среднем на каждого россиянина приходилось порядка 107 кг.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Анна Гальчева Анна Гальчева, Анна Захарова Анна Захарова, Мария Лозовая
мясо потребление Росстат продукты питания
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