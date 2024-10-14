Как россияне стали есть почти 100 кг мяса в год. Инфографика
В 2023 году потребление мяса выросло до 98 кг в среднем на человека, следует из доклада Росстата о потреблении продуктов питания в российских домохозяйствах, изученном РБК. Этот показатель растет с 2000 года и догоняет объем потребления овощей. Их в 2023 году в среднем на каждого россиянина приходилось порядка 107 кг.
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