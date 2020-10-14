Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 77,29 (+0,26) Инвестиции, 13 окт, 13:16
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 91,07 (+0,07) Инвестиции, 13 окт, 13:16
Кипрский суд заморозил принадлежащие Baring Vostok акции «Восточного» Финансы, 08:12 WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков Политика, 08:11 Суд арестовал новые счета по делу Абызова Общество, 08:08 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 08:01 Власти создадут общедоступную карту лесов России Экономика, 08:00 Эпидемиолог предупредил об опасности сокрытия болезней перед вакцинацией Общество, 07:59 В РАН оценили испытания вакцины центра Чумакова от COVID-19 Общество, 07:55 Бизнес-модель после пандемии: что придумали крупнейшие компании России РБК и SAP, 07:30 Бизнес попросил вписать «Яндекс» и «ВКонтакте» в налоговый маневр для ИТ Технологии и медиа, 07:00 Тренд или фейк: в какое будущее можно попасть уже сейчас РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 06:40 Во Владивостоке учеников 107 классов перевели на удаленку Общество, 06:02 Уралвагонзавод не нашел покупателей вагонов на 2021 год Бизнес, 06:00 В Еврейской автономии продлили ограничения из-за COVID-19 Общество, 05:46 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 05:40
Экономика ,  
0 

Власти создадут общедоступную карту лесов России

Она должна будет содержать данные о границах и категориях лесов, квартально-выдельной сети и видах разрешенного использования леса. Карту планируют создать к сентябрю следующего года

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко утвердила план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, сообщили РБК в аппарате вице-премьера.

Согласно плану, к 1 сентября 2021 года Рослесхоз, Минцифры, Росреестр, «Роскосмос» должны создать общедоступную карту лесов России как единый электронный публичный ресурс. Карта должна включать информацию о лесном хозяйстве, в том числе о границах и категориях лесов, видах разрешенного использования, квартально-выдельной сети, а также о лесосеках, санитарных рубках, термоточках и лесных пожаров.

Также, согласно документу, до 15 декабря Минэкономразвития подготовит нормативный правовой акт, который запретит с 1 января 2022 года вывоз из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Также будут приняты меры для стимулирования переработки и спроса на древесину внутри страны, следует из документа.В частности, будут разработаны программы льготного кредитования бизнеса для модернизации фондов и создания мощностей по глубокой переработке древесины.

Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Системообразующей частью плана станет создание Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК), говорится в документе. Такая система предполагает введение государственного лесного реестра в электронной форме по единым для всех регионов правилам, она должна быть создана до 25 декабря 2022 года.

Кроме того, к концу 2020 года в действующей системе ЛесЕГАИС будет реализована возможность прослеживания цепочек поставок древесины, изделий из нее и сделок по видовому и сортиментному составу древесины. Отследить поставки можно будет от момента заготовки до ее переработки или вывоза за пределы страны.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: дешевая стратегия. Как дискаунтер Lidl завоевал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Мишустин утвердил ужесточение ответственности за незаконный вывоз леса
Политика
Фото:Руслан Кривобок / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству запретить вывоз необработанной или грубо обработанной древесины 30 сентября. Глава государства указал, что бесконтрольному вывозу древесины нужно поставить «жесткий заслон». Запрет должен вступить в силу с 1 января 2022 года, сообщил Путин.

Накануне, 13 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин также постановил ужесточить наказание за незаконный вывоз лесоматериалов из страны. Согласно постановлению, шпалы из древесины хвойных пород включат в список стратегически важных ресурсов, посокльку прежде злоумышленники декларировали ценные лесоматериалы как шпалы, что позволяло им избежать ответственности за незаконный экспорт.
Теперь за незаконный вывоз шпал стоимостью более 100 тыс. руб. предусмотрено тюремное заключение на срок от трех до семи лет.

Авторы
Анастасия Батманова, Ирина Парфентьева
лес Виктория Абрамченко
Материалы по теме
Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины
Общество
Мишустин утвердил ужесточение ответственности за незаконный вывоз леса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter