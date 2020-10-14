Власти создадут общедоступную карту лесов России

Она должна будет содержать данные о границах и категориях лесов, квартально-выдельной сети и видах разрешенного использования леса. Карту планируют создать к сентябрю следующего года

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко утвердила план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, сообщили РБК в аппарате вице-премьера.

Согласно плану, к 1 сентября 2021 года Рослесхоз, Минцифры, Росреестр, «Роскосмос» должны создать общедоступную карту лесов России как единый электронный публичный ресурс. Карта должна включать информацию о лесном хозяйстве, в том числе о границах и категориях лесов, видах разрешенного использования, квартально-выдельной сети, а также о лесосеках, санитарных рубках, термоточках и лесных пожаров.

Также, согласно документу, до 15 декабря Минэкономразвития подготовит нормативный правовой акт, который запретит с 1 января 2022 года вывоз из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Также будут приняты меры для стимулирования переработки и спроса на древесину внутри страны, следует из документа.В частности, будут разработаны программы льготного кредитования бизнеса для модернизации фондов и создания мощностей по глубокой переработке древесины.