Спад экономики России сократился в два раза за два месяца

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

ВВП России в июне 2020 года сократился на 6,4% в годовом выражении, говорится в докладе «Картина деловой активности», опубликованном Минэкономразвития. В разгар карантинных мер в апреле российская экономика сократилась на 12% в годовом выражении. Майские оценки министерство пересмотрело с минус 10,9% до минус 10,7%.

За II квартал, подсчитали в ведомстве, ВВП России снизился на 9,6% в годовом выражении после роста на 1,6% в I квартале.

«Рост потребительской активности сопровождался восстановлением в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на потребительский спрос, — легкой промышленности, производстве мебели и др. Кроме того, продолжался рост выпуска продукции первой необходимости, который не прекращался и в предыдущие месяцы. В секторе услуг восстановление происходит медленнее из-за сохраняющихся ограничений в ряде регионов», — говорится в докладе.

В новом выпуске макроэкономического бюллетеня Банка России «О чем говорят тренды» отмечалось, что ситуация в экономике начала улучшаться, однако компенсировать потери апреля—мая не удалось. По оценке ЦБ, сокращение экономики за второй квартал составило 9,5–10% год к году. Нижнюю точку спада, вызванного ограничениями в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, экономика России прошла в мае 2020 года, отметили тогда в ЦБ.