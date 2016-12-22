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США отвергли стремление заместить газ из «Северного потока-2» своим СПГ
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США отвергли стремление заместить газ из «Северного потока-2» своим СПГ
Война санкций, 17:37
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США отвергли стремление заместить газ из «Северного потока-2» своим СПГ
Министр энергетики США подчеркнул, что если бы Вашингтон пытался увеличить поставки своего сжиженного газа в Европу, то он выступал бы и против других энергетических проектов — например, Трансадриатического трубопровода
Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Глава Минэнерго США Рик Перри в ходе пресс-конференции заявил, что Вашингтон не против реализации проекта «Северный поток-2» в Европе, передает корреспондент РБК.

«Теория о том, что мы против реализации «Северного потока-2» из-за того, что хотим поставлять больше СПГ [сжиженного природного газа] в Европу, ошибочна, я объясню почему. Мы поддерживаем Трансадриатический трубопровод, который поставит газ из Азербайджана через Турцию в Италию. Если бы мы были заинтересованы в продаже нашего СПГ, мы бы были против этого трубопровода, но мы не против», — сказал он.

Глава американского ведомства подчеркнул, что США хотят увидеть от России уважение минских соглашений. Помимо этого Вашингтон хочет, чтобы у европейских стран были многочисленные источники энергии, добавил он.

Отвечая на вопрос, есть ли связь санкций против «Северного потока-2» с минскими соглашениями, министр сказал, что увязка есть со всеми вопросами, в которые вовлечена Россия: с Минском, вопросом выборов, а также отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

«Мы бы хотели, чтобы Россия придерживалась цивилизованных действий», — заключил Перри.

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Накануне, 13 сентября, состоялась встреча российского министра энергетики Александра Новака с Риком Перри. Американский министр в ходе переговоров отметил, что США надеются на сотрудничество с Россией, несмотря на существующие между двумя странами разногласия. Он отметил, что США выступают против строительства «Северного потока-2».

«Мы выступаем против «Северного потока-2», который будет означать две трети импорта этого ресурса через единственный канал и может оказаться слабым местом или бутылочным горлышком, если что-то пойдет не так», — пояснял он в беседе с Новаком.

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Российский министр, комментируя заявления своего коллеги о санкциях, ответил, что Москва обеспокоена возможными санкциями против «Северного потока-2». Он отметил, что Россия никак не препятствует импорту СПГ из США в Европу. Новак добавил, что вместо введения санкций он предложил Перри создать совместный инвестфонд для разработки и реализации энергетических проектов.

США неоднократно выступали ранее против «Северного потока-2» и угрожали России новыми санкциями за него. Тем не менее строительство трубопровода уже началось. Проект «Северного потока-2» — это две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые пройдут по дну Балтийского моря через территориальные воды Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Авторы: Полина Химшиашвили, Анна Трунина.
Теги: СПГ , «Северный поток-2»
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