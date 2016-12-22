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МЭР предсказал ускорение инфляции выше 3,4% при текущем курсе рубля
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МЭР предсказал ускорение инфляции выше 3,4% при текущем курсе рубля
ВЭФ-2018, 07:02
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МЭР предсказал ускорение инфляции выше 3,4% при текущем курсе рубля

Минэкономразвития прогнозирует годовую инфляцию на уровне выше 3,4% при курсе рубля на уровне, близком к текущим показателям, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в рамках Восточного экономического форума.

«Годовая оценка [инфляции] очень серьезно будет зависеть от динамики валютного курса, его сохранение на уровне, близком к текущем, будет означать, что [инфляция] будет выше, чем 3,4%, которые мы ставим в прогнозе», - сказал Орешкин, передает корреспондент РБК. Быстрая коррекция на валютном рынке позволит инфляции выйти на прогнозируемые Минэкономразвития 3,4%, уточнил министр.

«Сейчас идет отклонение от фундаментального курса [рубля]. Оно может продолжаться довольно продолжительный период времени, потому что у нас курс плавающий, волатильность потоков капитала есть, связанная с глобальной ситуацией, с санкционными историями, поэтому может затянуться», - сказал Орешкин. 

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При этом, по словам министра, ведомство не планирует менять прогноз по курсу рубля на конец года и исходит из того, что он вернется к отметке 63-64 руб. за доллар. «Здесь мы пока не видим причины, чтобы эти показатели менять», - указал глава Минэкономразвития. 

По итогам торгов на Московской бирже во вторник рубль несколько укрепился по отношению к американской валюте, на момент закрытия площадки курс находился на отметке 69,41 руб. за доллар.  

Теги: инфлянция , Прогноз , Минэкономразвития
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