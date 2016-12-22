В ЦБ рассказали о росте инфляционных ожиданий россиян в августе

Инфляционные ожидания россиян в августе увеличились до 9,9% по сравнению с 9,7% в июле, при этом достигнув показателей сентября—октября 2017 года. Об этом сообщается на сайте Банка России.
«На ожидания меньше, чем в июле, повлияли цены на бензин. В ближайшие месяцы есть риски роста инфляционных ожиданий, связанные с динамикой курса рубля и повышением НДС», — сообщают в ЦБ. При этом проведенный «инФОМ» опрос по запросу Банка России показал, что россияне стали реже упоминать рост цен на бензин в числе причин инфляции. Также 39% респондентов отметили увеличившийся рост цен на мясо и птицу, ослабление рубля (3% россиян) и повышение НДС (5% опрошенных).
«Инфляционные ожидания не только остаются чувствительными к разовым всплескам цен на отдельные товары, но и имеют тенденцию к сохранению на повышенных уровнях еще некоторое время даже при отсутствии значимых изменений цен», — подчеркнули в Центробанке.
В начале августа регулятор указывал, что проведенный в России чемпионат мира по футболу незначительно отразился на инфляции — показатели не превысили 0,1 п.п. При этом замедлился годовой прирост цен на услуги без ЖКХ (с 3,7 до 3,8%).