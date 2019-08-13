Индекс Аргентинской биржи по итогам дня рухнул на 30%

Неудача действующего президента на праймериз привела к резкому падению котировок и снижению курса национальной валюты

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Вслед за курсом национальной валюты в Аргентине рухнули и акции большинства компаний. Причиной стала публикация результатов праймериз, по итогам которых фаворитом выборов стал оппозиционер Альберто Фернандес, сообщает CNBC.

Аргентинский фондовый индекс, который в начале торгов на бирже в Буэнос-Айресе превышал 44 тысячи пунктов, по ходу торговой сессии упал более чем на 30%. На минимуме он составлял 27450 пунктов. Под конец торгов ситуация стабилизировалась, однако в итоге S&P Merval оказался на уровне 27530 пунктов.

Курс национальной валюты песо по ходу торгов также падал на 30% - с 45 до 65 песо за доллар США. Однако на валютном рынке ситуация в какой-то момент изменилась, и итоговое снижение составило 15%.

Ситуация в Аргентине изменилась после прошедших в воскресенье праймериз. На них действующего президента страны Маурисио Макри поддержали около 30% избирателей, тогда как его оппонента Фернандеса, идущего в паре с Кристиной Киршнер – более 47%. И хотя сами выборы пройдут лишь в конце октября, часть аналитиков посчитала, что Фернандес стал их основным фаворитом.

Инвесторы опасаются, что оппозиционер отойдет от «рыночной» политики Макри и вернется к жесткому контролю над валютным рынком и движением капитала.

Фернандес в 2003-2008 годах возглавлял правительство Аргентины, когда президентами были Кристина Киршнер и ее муж Нестор Киршнер.

Фернандес представляет Хустисналистскую партию Аргентину, которую в 1947 году создал военный лидер страны Хуан Перон. Среди ее последователей есть как левоцентристы, так и правоцентристы.