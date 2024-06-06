Набиуллина объяснила парадокс роста кредитования при высоких ставках

Россияне берут кредиты и от безысходности, и благодаря росту доходов, рассказала Эльвира Набиуллина. В мае кредитование в стране продолжило расти, несмотря на высокие ставки

Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Люди берут кредиты в условиях и высоких, и низких доходов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ.

Глава думского комитета по налогам Андрей Макаров, выступая на сессии, спросил Набиуллину о природе нынешнего роста кредитования в условиях высоких ставок. «Вы говорили, что причина роста кредитов в 2019 году — низкие доходы людей. Я, честно говоря, был с вами полностью согласен. Но в апреле этого года вы сказали, что причиной наращивания кредитов в условиях высоких ставок является рост доходов. То есть в одном случае причина — низкие доходы, в другом случае у нас, оказывается, причиной является рост доходов. У вас нет здесь некоего противоречия, движения в разных направлениях?» — спросил Макаров.

«Казалось бы, это парадокс, но действительно, люди берут кредиты и от плохой жизни — от безысходности, им не хватает доходов, — и от хорошей жизни. От того, что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас. И действительно, мы несколько лет назад видели тенденцию роста кредитов у людей уже закредитованных, уже с низким уровнем доходов. Это никуда не делось, потому что потребность у людей с невысокими доходами в кредитах сохраняется», — отметила Набиуллина.

«Можно посмотреть, как растут микрозаймы, которые даются в основном таким людям. Там рост 34% в прошлом году. Но, говорю сразу, это все равно не очень большая сумма, это где-то 3% от розничных кредитов в банковской системе, но тем не менее темпы роста высокие. И мы с этим боролись. Боролись как? Чтобы люди не попадали в кредитную кабалу, когда их будущих доходов не будет хватать на обслуживание кредитов, принимали меры, ограничивающие такого рода кредиты, и надо сказать, что доля их падает. Но что получилось? У банков есть капитал, у людей растут доходы, и банки очень легко переключились как раз на категорию людей с высокими доходами. И поэтому из-за этих мер не произошло снижение общего объема кредитов для людей, а выросли кредиты для людей с высокими доходами», — объяснила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, тот, кто берет кредиты, «всегда оптимист».

По данным аналитической компании Frank RG, в мае выдачи потребительских кредитов достигли 659,9 млрд руб., это максимум с августа прошлого года. Автокредиты, например, и вовсе достигли 229,6 млрд руб., рекорда за все время. Кредитование растет в условиях высоких ставок — ключевая ставка ЦБ с декабря держится на уровне 16%, а многие аналитики допускают ее роста на заседании совета директоров Банка России в пятницу, 7 июня.

В России на фоне сильного потребления и роста зарплат, особенно в ряде областей, появляется новый средний класс, говорил старший управляющий директор — главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Это одна из причин, почему макропруденциальные ограничения (меры, направленные на минимизацию системного риска финансового сектора в целом либо в его отдельных секторах. — РБК) Банка России работают не очень хорошо. «Они в принципе запретили выдачи кредитов с высоким ПДН (показатель долговой нагрузки заемщика. — РБК), но тут прибыл целый новый класс заемщиков, у которых традиционно было немного денег и им не очень давали [кредиты], а теперь у них много денег и потребности изменились. На рынок вышел класс людей, которые были недокредитованы, и это произошло в регионах, в некоторых отраслях, где людям 30 лет недоплачивали, и это, конечно, структурно очень сильно влияет на объем и качество потребительского спроса», — пояснил экономист.

Кроме того, на фоне роста ставок российские банки стали активнее предоставлять потребкредиты заемщикам с более высоким уровнем риска — клиентам без кредитной истории или с просрочками по обязательствам, говорилось в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. Тенденция наметилась в четвертом квартале 2023-го — первом квартале 2024 года.