Кремль назвал интересной точку зрения Костина о перезапуске приватизации

Песков: мнение Костина о приватизации интересно, но Кремль не обсуждает ее перезапуск

Экономисты обсуждают разные способы развития страны в текущих условиях и точка зрения главы ВТБ Андрея Костина интересна, но Кремль не обсуждает вопрос о перезапуске процесса приватизации, заявил Дмитрий Песков

Андрей Костин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Кремле не обсуждают возможность возобновить в России приватизацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Комментируя предложение главы ВТБ Андрея Костина о новом этапе приватизации в России, Песков сказал, что «все экономисты и эксперты обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны в тех условиях, в которых мы сейчас находимся».

Представитель Кремля назвал интересной озвученную Костиным точку зрения, отметив, что «все-таки он возглавляет второй по величине банк России». «И на протяжении не одного десятилетия он наработал огромный авторитет в банковском секторе и как экономист тоже», — сказал Песков.

Костин в колонке для РБК написал, что новую модель экономики, пострадавшую из-за западных санкций, можно построить, начав с трех приоритетов: новые логистические коридоры, перезапуск целых отраслей промышленности и укрепление обороноспособности страны. Привлечь деньги на эти цели можно за счет нового этапа приватизации, увеличения госдолга и распределения госбюджета исходя из приоритетов.

По словам главы ВТБ, приватизация не раз доказывала свою эффективность, а ее возобновление позволит привлечь деньги в бюджет на рыночных условиях и «даст мощный импульс расшивке тех узких мест, где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски». К плюсам приватизации он отнес конкуренцию, которую назвал важным условием «здорового функционирования экономики», а также укрепление основ рыночных механизмов, развитие фондового рынка и «формирование новой генерации менеджеров».

Костин заявил, что разница между нынешним уровнем (около 17% ВВП) и «проблемным» порогом (более 60%) госдолга «создает огромный запас прочности». По его мнению, без существенных рисков для финансовой стабильности экономика может дополнительно получить около 70 трлн руб., в том числе за счет активного участия крупнейших банков в покупке облигаций федерального займа.

В феврале 2021 года президент России Владимир Путин называл недопустимым сокращение доли госкомпаний на рынке ради самого процесса, «особенно так, как это делалось в 1990-е годы». По его словам, предприятия должны переходить в частные руки так, чтобы улучшилась структура экономики, и любой шаг в этом направлении должен создавать эффективного собственника.