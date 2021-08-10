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СМИ узнали о низкой эффективности каждой седьмой госпрограммы

Из 45 госпрограмм в первом полугодии шесть выполнялись с эффективностью менее 61%, 13 — с эффективностью более 92%. Низкоэффективными оказались программы в области здравоохранения, транспорта, энергетики, ОПК

Минэкономразвития посчитало низкоэффективными шесть из 45 госпрограмм по результатам анализа их реализации за первое полугодие 2021 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад ведомства правительству.

Эффективности этих программ составила менее 61%. К ним в министерстве отнесли программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности (37,9%) и по обеспечению химической и биологической безопасности России (40%). За обе ответственен Минздрав. Кассовое исполнение по второй программе оказалось нулевым, утверждают в Минэкономразвития, так как средства на ее реализацию не были доведены до Минздрава.

Менее чем наполовину были также исполнены госпрограммы по развитию транспортной системы (42,3%), по развитию энергетики (44,3%), по развитию ОПК (48,7%), также на 60% была исполнена программа «Информационное общество».

Высокая эффективность (более 92%) зафиксирована при реализации 13 госпрограмм (в прошлом году их было семь). Еще 13 программ реализуются с эффективностью выше среднего (от 82 до 92%), девять — ниже среднего (от 61 до 82%).

В Госдуме сравнили госпрограммы с неспособным ожить покойником
Экономика
Андрей Макаров

Средняя эффективность за первые шесть месяцев этого года составила 80,3%. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 1,8 п.п., сообщает газета.

Самыми эффективно реализуемыми оказались программа по развитию судостроения и техники для освоения месторождений на шельфе, по обеспечению госбезопасности, по развитию атомного энергопромышленного комплекса, по социальной поддержке граждан, по обеспечению общественного порядка и борьбы с преступностью, по управлению государственным и материальным резервом. Их эффективность Минэкономразвития оценило в 100%.

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В основном оценка эффективности исполнения госпрограммы зависит от реализации ее контрольных событий (на 80%), в меньшей степени — от соблюдения исполнителем требований по администрированию программы (на 20%).

Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы
Экономика
Максим Орешкин

В Минэкономразвитии «Ведомостям» сообщили, что готовят предложения по оптимизации расходов на госпрограммы. Там проведут инвентаризацию всех программ и будут смотреть в том числе на расходы и меры поддержки. «Будем обращать внимание в первую очередь на расходы, которые из года в год имеют низкое кассовое исполнение, и на те расходы, которые часто перераспределяются или недоиспользуются», — уточнили в министерстве.

В Минпромторге пояснили газете, что эффективность госпрограмм стоит оценивать по итогам года. Например, указали в министерстве, по программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса» предполагаются расходы именно во второй половине года.

В Минэнерго сообщили, что подготовили предложения об актуализации сроков реализации инвестпрограмм.

О необходимости реформирования системы госпрограмм в Минэкономразвития говорили еще в 2019 году. Занимавший тогда пост министра Максим Орешкин пояснял, что они «так и не стали реальным управленческим инструментом» и называл госпрограммы «сборником бюджетных расходов» по определенному направлению.

В 2020 году в думском комитете по бюджету и налогам призвали отказаться от госпрограмма как доказавших свою неэффективность. Об этом председатель комитета Андрей Макаров сообщил сменившему Орешкина Максиму Решетникову. Тот, однако, не согласился с предложением, пояснив, что госпрограммы должны связывать бюджет с целями и если от них отказаться, придется искать замену. При этом он упомянул о необходимости «донастроить всю систему государственных программ».

В мае этого года правительство утвердило новую систему управления госпрограммами, которая начнет действовать с 2022 года.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
госпрограммы Минэкономразвития
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