СМИ узнали о низкой эффективности каждой седьмой госпрограммы

Средняя эффективность за первые шесть месяцев этого года составила 80,3%. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 1,8 п.п., сообщает газета.
Самыми эффективно реализуемыми оказались программа по развитию судостроения и техники для освоения месторождений на шельфе, по обеспечению госбезопасности, по развитию атомного энергопромышленного комплекса, по социальной поддержке граждан, по обеспечению общественного порядка и борьбы с преступностью, по управлению государственным и материальным резервом. Их эффективность Минэкономразвития оценило в 100%.
В основном оценка эффективности исполнения госпрограммы зависит от реализации ее контрольных событий (на 80%), в меньшей степени — от соблюдения исполнителем требований по администрированию программы (на 20%).
В Минэкономразвитии «Ведомостям» сообщили, что готовят предложения по оптимизации расходов на госпрограммы. Там проведут инвентаризацию всех программ и будут смотреть в том числе на расходы и меры поддержки. «Будем обращать внимание в первую очередь на расходы, которые из года в год имеют низкое кассовое исполнение, и на те расходы, которые часто перераспределяются или недоиспользуются», — уточнили в министерстве.
В Минпромторге пояснили газете, что эффективность госпрограмм стоит оценивать по итогам года. Например, указали в министерстве, по программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса» предполагаются расходы именно во второй половине года.
В Минэнерго сообщили, что подготовили предложения об актуализации сроков реализации инвестпрограмм.
О необходимости реформирования системы госпрограмм в Минэкономразвития говорили еще в 2019 году. Занимавший тогда пост министра Максим Орешкин пояснял, что они «так и не стали реальным управленческим инструментом» и называл госпрограммы «сборником бюджетных расходов» по определенному направлению.
В 2020 году в думском комитете по бюджету и налогам призвали отказаться от госпрограмма как доказавших свою неэффективность. Об этом председатель комитета Андрей Макаров сообщил сменившему Орешкина Максиму Решетникову. Тот, однако, не согласился с предложением, пояснив, что госпрограммы должны связывать бюджет с целями и если от них отказаться, придется искать замену. При этом он упомянул о необходимости «донастроить всю систему государственных программ».
В мае этого года правительство утвердило новую систему управления госпрограммами, которая начнет действовать с 2022 года.