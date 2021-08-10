СМИ узнали о низкой эффективности каждой седьмой госпрограммы

Из 45 госпрограмм в первом полугодии шесть выполнялись с эффективностью менее 61%, 13 — с эффективностью более 92%. Низкоэффективными оказались программы в области здравоохранения, транспорта, энергетики, ОПК

Минэкономразвития посчитало низкоэффективными шесть из 45 госпрограмм по результатам анализа их реализации за первое полугодие 2021 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад ведомства правительству.

Эффективности этих программ составила менее 61%. К ним в министерстве отнесли программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности (37,9%) и по обеспечению химической и биологической безопасности России (40%). За обе ответственен Минздрав. Кассовое исполнение по второй программе оказалось нулевым, утверждают в Минэкономразвития, так как средства на ее реализацию не были доведены до Минздрава.

Менее чем наполовину были также исполнены госпрограммы по развитию транспортной системы (42,3%), по развитию энергетики (44,3%), по развитию ОПК (48,7%), также на 60% была исполнена программа «Информационное общество».

Высокая эффективность (более 92%) зафиксирована при реализации 13 госпрограмм (в прошлом году их было семь). Еще 13 программ реализуются с эффективностью выше среднего (от 82 до 92%), девять — ниже среднего (от 61 до 82%).