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Путин встретится с главой Счетной палаты Кудриным

Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Михаил Мордасов / РБК)

Президент России Владимир Путин во вторник, 14 июня, проведет встречу с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Согласно информации с сайта Кремля, последний раз встреча Кудрина и Путина проходила 23 марта прошлого года. Тогда глава государства обсуждал с председателем Счетной палаты результаты работы контрольного ведомства за 2020 год. В 2019 году и 2020 году Путин и Кудрин встречались дважды в каждый год.

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Алексей Кудрин

После введения санкций в отношении России Кудрин не раз давал прогнозы по дальнейшему экономическому развитию страны. По его словам, по итогам 2022 года ожидается снижение ВВП более чем на 10%, рост инфляции составит от 17 до 20%, падение экономики в целом — от 8 до 12%.

«Почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации», — говорил он и указывал, что текущий кризис будет больше, чем кризис 2009 года или пандемийный кризис.

Путин в апреле отмечал, что российская экономика выдержала санкционное давление и стабилизируется, хотя инфляцию, которая в тот момент в годовом выражении составляла более 17%, он назвал высокой.

Теги
Владимир Путин Алексей Кудрин Счетная палата
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