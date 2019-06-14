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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
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Экономика ,  
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Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из США
Индия неоднократно откладывала повышение пошлин на американские товары, но может теперь пойти на такой шаг. Ранее США отменили для республики торговые льготы
Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

Индия готовится повысить пошлины на американские товары после решения США отменить торговые льготы, передает Reuters со ссылкой на два источника.

«То, что делает Индия, законно», — заявил один из собеседников агентства. По его словам, речь идет о товарах на сумму в $220 млн. В индийском Министерстве торговли и промышленности не ответили на вопрос Reuters о пошлинах.

С 5 июня США отменили льготы, позволявшие Индии без пошлин ввозить некоторые товары. Президент Дональд Трамп аргументировал отказ тем, что Индия не предоставила США равный и приемлемый доступ к своим рынкам. За счет льгот экспорт из этой страны в Штаты достиг $5,6 млрд, отмечает агентство.

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США предупреждали, что ответное повышение пошлин будет неприемлемо с точки зрения правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Решение повысить пошлины на американские товары власти Индии приняли еще в июне 2018 года. Эту меру они предприняли в ответ на повышение тарифов на алюминий. Впоследствии Индия неоднократно откладывала введение повышения на фоне торговых переговоров с США.

Товарооборот между США и Индией в 2018 году составил $142,1 млрд, Индия является крупнейшим покупателем американского миндаля.

Госсекретарь США Майк Помпео, который должен посетить Индию в июне, заявлял, что Вашингтон открыт для обсуждения разногласий.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Индия, пошлины, Дональд Трамп, Майк Помпео
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