Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из США

Индия готовится повысить пошлины на американские товары после решения США отменить торговые льготы, передает Reuters со ссылкой на два источника.
«То, что делает Индия, законно», — заявил один из собеседников агентства. По его словам, речь идет о товарах на сумму в $220 млн. В индийском Министерстве торговли и промышленности не ответили на вопрос Reuters о пошлинах.
С 5 июня США отменили льготы, позволявшие Индии без пошлин ввозить некоторые товары. Президент Дональд Трамп аргументировал отказ тем, что Индия не предоставила США равный и приемлемый доступ к своим рынкам. За счет льгот экспорт из этой страны в Штаты достиг $5,6 млрд, отмечает агентство.
США предупреждали, что ответное повышение пошлин будет неприемлемо с точки зрения правил Всемирной торговой организации (ВТО).