США отменили торговые льготы для Индии

Президент США Дональд Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences, GSP) Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Как указано в документе, Индия не убедила США в том, что предоставит справедливый и приемлемый доступ к внутренним рынкам. «Соответственно, целесообразно убрать Индию из списка развивающихся стран-бенефициаров [системы] с 5 июня 2019 года», — отмечается в тексте.

В середине мая США также лишили льгот Турцию. В этом случае решение объяснялось тем, что за 45 лет участия в программе экономика страны сильно выросла и диверсифицировалась.

О своем решении отменить льготы для обеих стран президент США объявил конгрессу в начале марта 2019 года.

Программа GSP действует с 1974 года и предусматривает беспошлинный ввоз отдельных категорий товаров из стран с развивающейся экономикой. Соглашения со странами должны регулярно продлеваться.