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Экономика ,  
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Кудрин усомнился в возможности выполнить план Путина по росту инвестиций
Задачу увеличить долю инвестиций до 25% ВВП в послании Федеральному собранию поставил Путин. Правительство рассчитывает добиться этого к 2024–2025 годам. Однако Кудрин считает, к этому сроку план, скорее всего, выполнен не будет
Алексей Кудрин (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Председатель российской Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин оценил возможность реализации плана по увеличению инвестиций в основной капитал в России до 25% ВВП. Подобная задача, по его мнению, «скорее всего», не будет выполнена. Таким мнением Кудрин поделился с журналистами в Вашингтоне, передает «РИА Новости».

Цель увеличить долю инвестиций до 25% от объема ВВП, выступая в прошлом году с посланием Федеральному собранию, поручил президент Владимир Путин (позже, по его мнению, это отношение необходимо будет увеличить до 27%). Это он тогда называл «источником роста» экономики. Затем, летом 2018-го, соответствующий план одобрили в правительстве. На тот момент доля инвестиций составляла около 21% ВВП.

Комментируя это, Кудрин, заявил, что «если инвестиции будут большими, то это даст толчок внедрению такого рода технологий». «Вы знаете, цели правительства — 25% ВВП, который, по плану правительства, должен быть достигнут постепенно к 2024–2025 году», — добавил глава Счетной палаты, заметив, что сейчас этот план пока не выполняется.

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«Уже первый год — прошлый — оказался очень низким, даже ниже, чем предыдущий, по инвестициям», — напомнил Кудрин. Согласно оценкам Росстата, в 2018 году отношение инвестиций в экономику России к ВВП составило 20,6%.

«Этот объем, этот план, скорее всего, не будет выполнен», — заявил он, подчеркнув, что на это есть разные причины. Среди них, по мнению Кудрина, — общий инвестиционный климат, санкции, «некоторая осторожность в проведении некоторых структурных реформ».

«Повышение налогов тоже сказалось», — заметил глава Счетной палаты. «Поэтому этот год не будет прорывным в части наращивания темпов инвестиций», — заключил он.

Министр экономического развития России в апреле прошлого года утверждал, что рост инвестиций в основной капитал в России до 25% ВВП принесет дополнительно 5,5 трлн руб. Позже, летом того же года, он отмечал, что рост инвестиций в экономику России до 25% ВВП к 2024 году возможен только в случае роста банковского кредитования, инвестирования пенсионных накоплений и снижения оттока капитала.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Алексей Кудрин, ВВП
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