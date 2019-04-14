Кудрин усомнился в возможности выполнить план Путина по росту инвестиций

Задачу увеличить долю инвестиций до 25% ВВП в послании Федеральному собранию поставил Путин. Правительство рассчитывает добиться этого к 2024–2025 годам. Однако Кудрин считает, к этому сроку план, скорее всего, выполнен не будет

Алексей Кудрин (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Председатель российской Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин оценил возможность реализации плана по увеличению инвестиций в основной капитал в России до 25% ВВП. Подобная задача, по его мнению, «скорее всего», не будет выполнена. Таким мнением Кудрин поделился с журналистами в Вашингтоне, передает «РИА Новости».

Цель увеличить долю инвестиций до 25% от объема ВВП, выступая в прошлом году с посланием Федеральному собранию, поручил президент Владимир Путин (позже, по его мнению, это отношение необходимо будет увеличить до 27%). Это он тогда называл «источником роста» экономики. Затем, летом 2018-го, соответствующий план одобрили в правительстве. На тот момент доля инвестиций составляла около 21% ВВП.

Комментируя это, Кудрин, заявил, что «если инвестиции будут большими, то это даст толчок внедрению такого рода технологий». «Вы знаете, цели правительства — 25% ВВП, который, по плану правительства, должен быть достигнут постепенно к 2024–2025 году», — добавил глава Счетной палаты, заметив, что сейчас этот план пока не выполняется.

«Уже первый год — прошлый — оказался очень низким, даже ниже, чем предыдущий, по инвестициям», — напомнил Кудрин. Согласно оценкам Росстата, в 2018 году отношение инвестиций в экономику России к ВВП составило 20,6%.