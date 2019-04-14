Орешкин объяснил отставание от плана Путина по росту инвестиций

План президента России Владимира Путина по увеличению к 2024 году инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, не будет выполнен из-за обязательств страны в рамках сделки ОПЕК+. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин, передает «РИА Новости».

По словам Орешкина, ограничения, которые Россия взяла на себя в рамках сделки с ОПЕК+, приводят к отставанию в нефтегазовой отрасли. ​

«Нет возможности наращивать добычу — скромнее инвестиции», — пояснил министр.

В отношении доли в ВВП он отметил, что наблюдается опережающий рост в части соотношения инвестиций и ненефтегазового ВВП.

Ранее председатель российской Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин усомнился в возможности реализовать план Путина по увеличению инвестиций в основной капитал в России до 25% ВВП. Среди причин Кудрин назвал общий инвестиционный климат, санкции, «осторожность в проведении некоторых структурных реформ» и повышение налогов.