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Сделки Ткачева и Хлопонина обеспечили рост доходов семей правительства
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Сделки Ткачева и Хлопонина обеспечили рост доходов семей правительства
Экономика, 09:50
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Сделки Ткачева и Хлопонина обеспечили рост доходов семей правительства
Двукратный рост доходов семей членов правительства обеспечили в основном сделки Александра Хлопонина и Александра Ткачева. Если их не учитывать, то чиновники кабинета и их семьи заработали даже меньше, чем в 2016 году
Александр Ткачев (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Двукратный рост из-за двух чиновников

В 2017 году члены российского кабинета министров и их супруги увеличили свои доходы более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, подсчитал РБК на основе опубликованных деклараций правительства. Однако в основном такой сильный рост был обеспечен семьями двух чиновников — вице-премьера Александра Хлопонина и министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Но это единоразовые факторы. Хлопонин, как сообщил РБК его представитель, продал зарубежную недвижимость. Из декларации чиновника и его жены исчезли жилой дом (818 кв. м) и земельный участок (8,2 тыс. кв. м) в Италии (ими Хлопонин и супруга владели совместно). Продажа помогла Хлопонину и его жене увеличить доходы в 270 с лишним раз — до 291 млрд руб. на двоих.

Сколько за прошлый год заработали российские депутаты и чиновники
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Что касается Ткачева, то еще в прошлом году он был самым «бедным» членом кабинета министров — его доход составлял 5,6 млн руб. Теперь же Ткачев задекларировал 548,3 млн руб., а вместе с супругой его доход составляет 586,5 млн руб. — в 37,5 раз выше семейного заработка год назад. Как объяснила РБК пресс-служба Минсельхоза, доход «возник в связи с выплатой дивидендов по ценным бумагам, полученным в 2017 году в дар от матери в связи с ее болезнью», а сами бумаги по закону переданы в доверительное управление.

Если же не включать в расчеты декларации Хлопонина и Ткачева, в чьих доходах зафиксирован столь резкий рост, то доходы министров, вице-премьеров, главы правительства и их супругов вместе взятые не выросли в два раза, а снизились на 35% в 2017 году (холостяки также учитываются). В 2016 году совокупный доход чиновников правительства и членов их семей (за исключением двух рекордсменов) составлял 2,4 млрд руб., а в 2017-м — 1,57 млрд руб.

Для сравнения: денежные доходы россиян в номинальном выражении, которые включают динамику зарплат, пенсий, социальных выплат, предпринимательских доходов и т.д. в прошлом году выросли на 2,4%, зарплат отдельно — на 7,2%. Средний денежный доход на душу населения составил 31,5 тыс. руб. в месяц, в частности, средняя зарплата сотрудника — 39 тыс. руб., а средняя пенсия — 13,3 тыс. руб.

Чьи доходы растут быстрее

Без учета семей Хлопонина и Ткачева самый быстрый рост доходов показали вице-премьер Дмитрий Рогозин с супругой. В 2017 году они заработали 27,9 млн руб. — в 2,3 раза больше, чем в 2016-м. При этом их недвижимая собственность осталась в том же размере — как видно из декларации, Рогозин лишь передал супруге свои доли в квартире площадью 346 кв. м и в трех машиноместах (везде эти доли составляли 20%). Однако в отчете Рогозина больше нет мотоцикла Ducati Diavel и автомобиля ГАЗ-13. Вице-премьер по-прежнему владеет ГАЗ-21Р и мотоциклом BMW R1200GS Adventure.

Опережающими темпами свое состояние увеличил и другой зампред правительства Дмитрий Козак — на двоих с супругой он задекларировал 46,2 млн руб., что на 76% больше, чем годом ранее. Причем доход его супруги увеличился в пять с лишним раз и достиг 24,8 млн руб., что больше дохода самого чиновника. Сам Козак ничем не владеет, а у его жены по-прежнему в собственности находятся две квартиры (129,1 и 59,4 кв. м), жилой дом (782 кв. м), земельный участок (7 тыс. кв. м), два машиноместа и автомобиль Audi A6.

Кто из российских министров заработал больше всего в 2017 году Еще 6 фото
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На третьем месте по темпам роста доходов (без учета Хлопонина и Ткачева) оказался глава Минпромторга Денис Мантуров — вместе с женой он заработал за прошлый год 218 млн руб., что на 63% больше, чем в 2016-м. Этому способствовал рост доходов самого Мантурова на 84,2 млн руб., до 213,6 млн руб. Собственность Мантурова осталась в том же виде, что и годом ранее: квартира (480,9 кв. м), земельный участок (11,4 тыс. кв. м), два хозяйственных здания и два гостевых дома, а также четыре машиноместа и шесть автомобилей (пять отечественных и Range Rover). Супруга Мантурова, как и годом ранее, владеет земельным участком (640 кв. м) и жилым домом (814 кв. м).

Не все богатеют

Однако у некоторых семей правительства доходы, наоборот, сокращались опережающими темпами. Так, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на двоих с женой задекларировал 20,7 млн руб. (-96,7% по сравнению с 2016 годом). Еще в прошлом году он был министром с самым высоким доходом — тогда задекларировал 582,1 млн руб. Кузнецову удалось увеличить доход за счет «вкладов, а также операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее», объясняла пресс-служба Минкавказа, в частности, он продал дорогую недвижимость в Москве. Если же не учитывать в расчетах не только Хлопонина с Ткачевым, но и Кузнецова, то получится, что доходы семей членов правительства в 2017 году сократились на 13%.

На 73,7% в 2017 году снизились доходы главы Минфина Антона Силуанова (до 25 млн вместо 95,4 млн руб. годом ранее), на 65,3% — министра по делам открытого правительства Михаила Абызова (с 520,9 млн до 181 млн руб.). Оба они не женаты (Абызов развелся, из деклараций Силуанова супруга исчезла в 2016 году, однако официальных разъяснений не было), поэтому речь идет об индивидуальном, а не семейном доходе.

Авторы: Антон Фейнберг, Дада Линделл, Софья Савина.
Теги: правительство России , декларации о доходах
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