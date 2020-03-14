Костин назвал выход Китая из «комы» способом победить кризис из-за вируса

По словам главы ВТБ, если экономическое сотрудничество с Китаем, подорванное эпидемией нового коронавируса, восстановится, это может в некоей мере компенсировать риск от распространения заболевания в Европе

Андрей Костин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Если Китай выйдет из «комы» и экономическое сотрудничество с ним восстановится, это может компенсировать и уравнять риски от усиления кризиса в Европе, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

«Китай для нас не менее важен, наверное, [чем Европа], если не более, особенно для потребления сырьевой нашей индустрии. Поэтому я думаю, что если усиление кризиса в Европе совпадет с выходом с Китая из комы и развитием, восстановлением цепочек производственных и торговых с Китаем, то этот риск будет нивелирован этим, компенсирован Китаем», — сказал он.

Таким образом, восстановление сотрудничества с Китаем может привести к «некоему балансу», несмотря на «плохую ситуацию» в Европе, отметил Костин.

По его словам, китайская экономика, вероятно, скоро начнет постепенно восстанавливаться, о чем уже говорят некоторые данные. «По крайней мере показатели последних дней по потреблению угля, перевозок, деятельность морских портов показывают, что в Китае постепенно первые ростки экономической активности начинают снова вырастать», — отметил он.

Распространение нового коронавируса, первая вспышка которого произошла в китайском Ухане в конце прошлого года, во Всемирной организации здравоохранения признали пандемией. Заболевание обнаружено уже в 122 странах и территориях, а число заразившихся в мире, по подсчетам SCMP, превысило 139 тыс. человек; от осложнений, вызванных заболеванием, скончались 5720 человек.