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Экономика ,  
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Костин не исключил роста цен на нефть из-за отсутствия «заинтересантов»

По словам главы ВТБ, нынешние цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США
ВТБ VTBR ₽0,03158 +1,46% Купить
Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press

Глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале» предположил, что в мире мало производителей, которые заинтересованы в длительном сохранении низких цен на нефть. «Думаю, что будут какие-то движения в сторону стабилизации», — сказал он.

По его словам, нынешние цены не выгодны ни Саудовской Аравии, бюджет которой строится на цене нефти от $65, ни США, в которых сланцевая нефть стоит около $40.

«Сегодня аналитики предсказывают, что среднегодовая цена все-таки будет порядка 40–45 и к концу года будет порядка 40–45. В целом это примерно то, что России надо, — примерно $45–50, для того чтобы был бездефицитный бюджет», отметил глава ВТБ.

Костин допустил, что на дальнейшую динамику нефтяных цен будет влиять коронавирус, потому что «самолеты не будут летать, машины не будут ездить и потребление нефти сократится». При этом он отметил, что будущее возможное соглашение по добыче нефти должно включать США как крупнейшего производителя.

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Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность». При этом он заявил, что снижение котировок до $20 за баррель не выгодно ни странам-производителям, ни потребителям.

В то же время министр энергетики России Александр Новак отметил, что, по экспертным оценкам его ведомства, стоимость барреля Brent может вырасти до $40–45 во второй половине 2020 года.

По данным Investing, стоимость барреля Brent на электронных торгах составляет $34,72.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Андрей Костин, ВТБ
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