Костин не исключил роста цен на нефть из-за отсутствия «заинтересантов»

По словам главы ВТБ, нынешние цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США

Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press

Глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале» предположил, что в мире мало производителей, которые заинтересованы в длительном сохранении низких цен на нефть. «Думаю, что будут какие-то движения в сторону стабилизации», — сказал он.

По его словам, нынешние цены не выгодны ни Саудовской Аравии, бюджет которой строится на цене нефти от $65, ни США, в которых сланцевая нефть стоит около $40.

«Сегодня аналитики предсказывают, что среднегодовая цена все-таки будет порядка 40–45 и к концу года будет порядка 40–45. В целом это примерно то, что России надо, — примерно $45–50, для того чтобы был бездефицитный бюджет», отметил глава ВТБ.

Костин допустил, что на дальнейшую динамику нефтяных цен будет влиять коронавирус, потому что «самолеты не будут летать, машины не будут ездить и потребление нефти сократится». При этом он отметил, что будущее возможное соглашение по добыче нефти должно включать США как крупнейшего производителя.