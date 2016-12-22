Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций

В рамках выполнения майского указа Владимира Путина регионам установят KPI по росту инвестиций, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Вопрос обсуждался с регионами и президентом

Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Для регионов установят KPI (ключевые показатели эффективности, от англ. Key Performance Indicators. — РБК) по темпам роста инвестиций. Об этом в ходе форума «Россия зовет» заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.

«У нас в структуре экономики доля таких тяжелых секторов, как добыча природных ресурсов или энергетика, очень высокая, и рост в этих секторах во многом ограничен 1–2% в год. Это означает, что отрасли за пределами этих секторов, для того чтобы экономика росла быстро, должны показывать темпы порядка 5% в год», — сказал Орешкин.

Такие темпы «невозможны без агрессивной динамики инвестиций», отметил он, при этом в структуре инвестиций треть занимают те же добывающие сектора.

«Поэтому для того, чтобы инвестиции росли целевым темпом 6–7% в год, у нас в прорывных отраслях этот темп должен быть порядка 8–10%. Задача, конечно, сверхсложная, и очевидно, что на ее решение должны быть нацелены все уровни власти», — подчеркнул министр.

Он напомнил о соответствующих целевых показателях в министерствах. По словам Орешкина, точно такие же KPI в скором времени установят для региональных властей, для них инвестиции тоже станут одним из ключевых показателей оценки эффективности.

«Мы будем рассказывать, кто достигает, кто не достигает [KPI], какие ключевые есть замедления или, наоборот, более хорошие результаты по этим отраслям. Эта тема обсуждалась, например, на Госсовете, который в Крыму недавно проходил. Президент обсуждал ее с регионами, эти KPI обсуждались. Сейчас, когда все эти данные будут финализированы, конечно, это все будет публично», — заверил Орешкин.

В начале июня правительство утвердило методические указания по разработке нацпроектов. Подписанный премьером Дмитрием Медведевым документ ввел ответственность за исполнение майского указа президента для министров, глав регионов и их заместителей. Помимо этого в указаниях говорится о значениях целевых показателей по каждому направлению. KPI работы над нацпроектами должны будут составляться с разбивкой по годам.

Росстат сообщил о «необъяснимом» росте инвестиций в третьем квартале Экономика

На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года. Оценка ведомства оказалась более чем в два раза выше прогноза Минэкономразвития и составила 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. МЭР, напротив, прогнозировало замедление инвестиционной активности до 1,8–2,3%.