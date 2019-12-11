Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 63,58 (-0,15) Quote, 10 дек, 12:24
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 70,39 (-0,12) Quote, 10 дек, 12:24
В Иркутской области загорелся дом культуры Общество, 07:22 Цифровой профиль россиянина потребует доработки государственных ИТ-систем Технологии и медиа, 07:00 Под Красноярском в аварии с участием четырех грузовиков погибла женщина Общество, 06:57 Трамп выплатил более $2 млн компенсации по решению суда Общество, 06:57 Как развить креативность. 30 практических советов РБК и Xiaomi, 06:40 Россияне назвали размер справедливого минимального дохода Общество, 06:15 СМИ сообщили о планах переименовать продукты с растительными жирами Общество, 06:15 В ООН не смогли доказать причастность Ирана к нападению на Saudi Aramco Политика, 05:35 Как сервировать новогодний стол и причем здесь знаки зодиака РБК и BoscoCasa, 05:31 Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин Общество, 05:15 США приостановили обучение саудовских летчиков после стрельбы на базе ВМС Общество, 05:08 В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС Политика, 04:54 Лавров ответил на слова демократов об «успехе российской пропаганды» Политика, 04:21 Россияне не пострадали при стрельбе в Нью-Джерси Общество, 04:18
Общество ,  
0 
Россияне назвали размер справедливого минимального дохода

Эксперты Общественной палаты выяснили, что 35% россиян считают справедливым минимумом доходов более 50 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование.

По его данным, 31% респондентов рассказали, что для них справедливой является сумма от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Согласно опросу, 20% назвали 30-40 тыс. руб., а еще 10% — 21-30 тыс. руб.

Экономика
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой

Исследование выявило, что 60% россиян сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в уровне заработка. Почти половина опрошенных (49%) выбрала доступ к качественным медицинским услугам, и 38% — территориальное неравенство.

Согласно исследованию, 97% его участников связало надежды на снижение неравенства с дополнительными действиями государства. При этом 91% россиян считают, что ситуации может помочь уменьшение «демонстративного потребления», а 80% заявили, что для решения проблемы бизнес должен быть социально ответственным. Значительное число респондентов (71%) полагает, что в снижении неравенства помогут некоммерческие организации и активисты.

Помимо этого, эксперты выяснили, что только 1% участников опроса не испытывает чувство социальной несправедливости. Исследование Общественной палаты проводили с 19 ноября по 6 декабря среди 647 человек.

Экономика
Жители российских городов зарабатывают меньше, чем считают справедливым

Летом 2019 года компания «Сбербанк страхование жизни» проводила исследование в 37 городах России. Эксперты узнали, что россияне считают справедливым уровнем зарплаты в среднем 66 тыс. руб. В начале сентября сервис Работа.ру на основе проведенного опроса сообщил, что 86% россиян не довольны своей зарплатой.

Теги: Зарплаты, Россияне, исследование
Материалы по теме
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Экономика
Жители российских городов зарабатывают меньше, чем считают справедливым
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter