Россияне назвали размер справедливого минимального дохода

Эксперты Общественной палаты выяснили, что 35% россиян считают справедливым минимумом доходов более 50 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование.

По его данным, 31% респондентов рассказали, что для них справедливой является сумма от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Согласно опросу, 20% назвали 30-40 тыс. руб., а еще 10% — 21-30 тыс. руб.

Исследование выявило, что 60% россиян сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в уровне заработка. Почти половина опрошенных (49%) выбрала доступ к качественным медицинским услугам, и 38% — территориальное неравенство.

Согласно исследованию, 97% его участников связало надежды на снижение неравенства с дополнительными действиями государства. При этом 91% россиян считают, что ситуации может помочь уменьшение «демонстративного потребления», а 80% заявили, что для решения проблемы бизнес должен быть социально ответственным. Значительное число респондентов (71%) полагает, что в снижении неравенства помогут некоммерческие организации и активисты.