Credit Suisse констатировал рост числа миллионеров в России на 30%

Число миллионеров в России в 2018 году выросло на 40 тыс., до 172 тыс. человек, оценил Credit Suisse. По расчетам банка, в мировом рейтинге концентрации богатства страна занимает второе место из сорока

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

За год (с начала июля 2017-го по конец июня 2018 года) число миллионеров в России выросло на 40 тыс., или 30%, до 172 тыс. человек, следует из данных исследовательского института Credit Suisse, которые легли в основу очередного ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report. По оценкам банка, Россия занимает второе место в мировом рейтинге из 40 стран по уровню концентрации богатства после Таиланда. На долю 10% самых обеспеченных людей России приходится 82% всего личного богатства страны, оценил Credit Suisse. Это выше, чем в США (76%) и Китае (62%).

На долю 5% самых обеспеченных людей России приходится 73,7% всего личного богатства страны, на долю 1% самых обеспеченных — 57%. Совокупное личное богатство россиян банк оценил в $2,2 трлн.

Высокая концентрация в России обусловлена тем, что, несмотря на скромный уровень богатства на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 74 взрослых миллиардера (не вступившие в права несовершеннолетние не учитываются).

По оценкам Bloomberg, богатейшие граждане России оказались лидерами по приросту состояний в мире. Десять самых богатых людей страны увеличили свои состояния с начала года на 10,8% — больше, чем кто-либо в мире, свидетельствует индекс миллиардеров Bloomberg. За ними следуют американские и британские магнаты с ростом на 7,5 и 3,4% соответственно (см. график).

Личное богатство в России в пересчете на душу взрослого населения выросло за год на 3,5%, до $19 997, к середине 2018 года, однако этот показатель остается ниже уровня 2007 года ($23 424), а также уровней 2011–2014 годов. Это более чем втрое меньше среднего благосостояния в мире ($63 100). Богатство на душу взрослого населения в России — это чистые активы, которые представляют собой сумму стоимости недвижимости ($13 528) и финансовых активов ($8 843) за вычетом долга ($2 374).

По оценке Credit Suisse, за год число россиян, входящих в 10% самых богатых людей мира, выросло на 21,5%, до 2,47 млн человек, а число россиян, входящих в 1% самых богатых людей мира, выросло на 5%, до 201 тыс. человек. В 2018 году, как и годом ранее, Россия заняла 13-е место по числу сверхбогатых людей (ultra-high net worth). К таким Credit Suisse относит обладателей состояния от $50 млн и выше, к богатым (high net worth) — обладателей состояния от $1 млн до $50 млн.

Качество данных о благосостоянии в России остается противоречивым, считает Credit Suisse. Несмотря на появление официальных данных о финансовых активах и обязательствах населения, исследования благосостояния домохозяйств и официальная информация о нефинансовых активах и обязательствах отсутствуют, отмечают эксперты. Банк рассчитал условную стоимость нефинансовых активов по собственной методике.

За год совокупное мировое благосостояние выросло на $14 трлн (4,6%), до $317 трлн. Наиболее весомый вклад в рост мирового благосостояния внесли США, увеличив свою долю на $6,3 трлн, до $98 трлн. Китай занял второе место — его показатель совокупного благосостояния вырос на $2,3 трлн, до $52 трлн. В лидеры также вошли Германия, Франция и Великобритания, где благосостояние выросло почти на $1 трлн, а также Италия и Япония с приростом почти на $500 млрд в каждой из стран. Швейцария ($530 240) и Австралия ($411 060) сохранили лидерство по среднему благосостоянию на душу взрослого населения.