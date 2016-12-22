ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,45 65,03 EUR Нал. 76,29 74,84 USD Бирж. 65,83 +0,33 EUR Бирж. 75,40 +0,12 USD ЦБ. 65,72 +0,32 EUR ЦБ. 75,57 -0,08 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6639,50 -100,80 IMOEX 2378,62 -1,36% RTSI 1140,17 -1,95% Brent 79,61 -0,19% DJIA 25263,34 -1,72% Nasdaq 7462,57 -2,36%
Credit Suisse констатировал рост числа миллионеров в России на 30%
Лента новостей
Искусственный интеллект без ошибок: как начать на нем зарабатывать 20:59, Партнерский материал «Новая газета» обратилась в полицию после угроз в адрес своих журналистов 20:49, Общество МИД потребовал освободить арестованного в Норвегии ИТ-советника Совфеда 20:48, Политика Credit Suisse констатировал рост числа миллионеров в России на 30% 20:38, Экономика Летчики успели катапультироваться с разбившегося на Кубани самолета 20:32, Общество Футболисты «Анжи» отказались от бойкота матча с ЦСКА 20:25, Спорт Вместе с вице-премьером Крыма задержали еще двух бывших чиновников 20:14, Политика Путин после «Валдая» выпил чаю с Карзаем и вдовой Солженицына 20:12, Общество Защита Кокорина обжалует предъявленные футболисту обвинения в хулиганстве 20:10, Общество Французские сенаторы поддержали развитие отношений с Россией 20:10, Политика Константин Шульга — о самых надежных инструментах для частного инвестора 20:09, РБК и Сбербанк Следователи и «Роскосмос» определили виновных в аварии ракеты «Союз» 20:07, Общество Пашинян заявил об установлении оперативной связи с Азербайджаном 19:54, Политика Bloomberg узнал о непонимании Меркель речи Мэй о Brexit 19:48, Политика Сотрудницу Минфина США арестовали за утечку данных о Бутиной и Манафорте 19:44, Политика В Краснодарском крае разбился военный самолет Л-39 19:41, Общество В ЦБ поддержали введение однодневных полисов ОСАГО 19:37, Финансы Вертикальный город: как апартаменты в небоскребах меняют рынок жилья 19:35, РБК и Элитная недвижимость Гинер за полгода не предоставил ЦБ подтверждений владения «Капитал Лайф» 19:31, Финансы Министр финансов США отменил поездку в Эр-Рияд после пропажи журналиста 19:29, Политика «Яндекс» подешевел на $1 млрд после сообщений о сделке со Сбербанком 19:29, Технологии и медиа ФХР согласовала проведение матча сборной России на стадионе «Зенита» 19:28, Спорт Кокорину и Мамаеву предъявили обвинение в побоях и хулиганстве 19:22, Общество Долгие проводы: чем опасен выход Великобритании из ЕС без сделки 19:19, Политика 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 19:09, РБК и Volkswagen Россия и США не сумели разрешить спор в ВТО без арбитража 19:08, Экономика Саграда-Фамилия заплатит $41 млн за 133 года строительства без лицензии 19:03, Общество ЕС постановил создать санкционный механизм в ответ на кибератаки 18:58, Политика
Credit Suisse констатировал рост числа миллионеров в России на 30%
Экономика, 20:38
0
Credit Suisse констатировал рост числа миллионеров в России на 30%
Число миллионеров в России в 2018 году выросло на 40 тыс., до 172 тыс. человек, оценил Credit Suisse. По расчетам банка, в мировом рейтинге концентрации богатства страна занимает второе место из сорока
Фото: Артем Житенев / РИА Новости

За год (с начала июля 2017-го по конец июня 2018 года) число миллионеров в России выросло на 40 тыс., или 30%, до 172 тыс. человек, следует из данных исследовательского института Credit Suisse, которые легли в основу очередного ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report. По оценкам банка, Россия занимает второе место в мировом рейтинге из 40 стран по уровню концентрации богатства после Таиланда. На долю 10% самых обеспеченных людей России приходится 82% всего личного богатства страны, оценил Credit Suisse. Это выше, чем в США (76%) и Китае (62%).

На долю 5% самых обеспеченных людей России приходится 73,7% всего личного богатства страны, на долю 1% самых обеспеченных — 57%. Совокупное личное богатство россиян банк оценил в $2,2 трлн.

Высокая концентрация в России обусловлена тем, что, несмотря на скромный уровень богатства на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 74 взрослых миллиардера (не вступившие в права несовершеннолетние не учитываются).

По оценкам Bloomberg, богатейшие граждане России оказались лидерами по приросту состояний в мире. Десять самых богатых людей страны увеличили свои состояния с начала года на 10,8% — больше, чем кто-либо в мире, свидетельствует индекс миллиардеров Bloomberg. За ними следуют американские и британские магнаты с ростом на 7,5 и 3,4% соответственно (см. график).

Личное богатство в России в пересчете на душу взрослого населения выросло за год на 3,5%, до $19 997, к середине 2018 года, однако этот показатель остается ниже уровня 2007 года ($23 424), а также уровней 2011–2014 годов. Это более чем втрое меньше среднего благосостояния в мире ($63 100). Богатство на душу взрослого населения в России — это чистые активы, которые представляют собой сумму стоимости недвижимости ($13 528) и финансовых активов ($8 843) за вычетом долга ($2 374).

По оценке Credit Suisse, за год число россиян, входящих в 10% самых богатых людей мира, выросло на 21,5%, до 2,47 млн человек, а число россиян, входящих в 1% самых богатых людей мира, выросло на 5%, до 201 тыс. человек. В 2018 году, как и годом ранее, Россия заняла 13-е место по числу сверхбогатых людей (ultra-high net worth). К таким Credit Suisse относит обладателей состояния от $50 млн и выше, к богатым (high net worth) — обладателей состояния от $1 млн до $50 млн.

Качество данных о благосостоянии в России остается противоречивым, считает Credit Suisse. Несмотря на появление официальных данных о финансовых активах и обязательствах населения, исследования благосостояния домохозяйств и официальная информация о нефинансовых активах и обязательствах отсутствуют, отмечают эксперты. Банк рассчитал условную стоимость нефинансовых активов по собственной методике.

За год совокупное мировое благосостояние выросло на $14 трлн (4,6%), до $317 трлн. Наиболее весомый вклад в рост мирового благосостояния внесли США, увеличив свою долю на $6,3 трлн, до $98 трлн. Китай занял второе место — его показатель совокупного благосостояния вырос на $2,3 трлн, до $52 трлн. В лидеры также вошли Германия, Франция и Великобритания, где благосостояние выросло почти на $1 трлн, а также Италия и Япония с приростом почти на $500 млрд в каждой из стран. Швейцария ($530 240) и Австралия ($411 060) сохранили лидерство по среднему благосостоянию на душу взрослого населения.

Автор: Олег Макаров.
Теги: Credit Suisse , миллиардеры , миллионеры , богатство
Главное
«Яндекс» подешевел на $1 млрд после сообщений о сделке со Сбербанком Технологии и медиа
Материалы по теме
Bloomberg включил владельца сети «Красное & Белое» в список миллиардеров Финансы
Богатейшие россияне увеличили состояние быстрее иностранцев Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter