Экономика⁠,
В Нижнекамске произошел пожар на НПЗ

&laquo;Нижнекамскнефтехим&raquo;
«Нижнекамскнефтехим» (Фото: Максим Боговид / РИА Новости)

На территории одного из производственных подразделений предприятия «Нижнекамскнефтехим» произошел пожар, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Причиной возгорания стала разгерметизация оборудования. В пресс-службе предприятия уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Оперативные службы ликвидируют возгорание.

В пресс-службе управления МЧС по Республике Татарстан подтвердили РБК факт возгорания на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим».

РБК направил запрос в пресс-службу ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева

