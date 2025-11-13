В Нижнекамске произошел пожар на НПЗ
На территории одного из производственных подразделений предприятия «Нижнекамскнефтехим» произошел пожар, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Причиной возгорания стала разгерметизация оборудования. В пресс-службе предприятия уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Оперативные службы ликвидируют возгорание.
В пресс-службе управления МЧС по Республике Татарстан подтвердили РБК факт возгорания на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим».
РБК направил запрос в пресс-службу ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Материал дополняется.
