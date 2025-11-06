 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Одиннадцатый российский аэропорт остановил полеты

Росавиация: аэропорт Нижнекамска остановил полеты
Аэропорт Нижнекамска стал одиннадцатой авиагаванью, которая ввела ограничения ночью. Также их задействовали в Саратове, Волгограде, Иваново, Грозном, Владикавказе, Ярославле, Ульяновске и других городах

Аэропорт Нижнекамска (Татарстан) остановил прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об ограничениях он сообщил в 05:50 мск.

Кореняко подчеркнул, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В десяти аэропортах в России ограничили полеты
Политика

Таким образом, число авиагаваней, в которых в ночь на 6 ноября запретили взлет и посадку, достигло 11. Ограничения также вводили в аэропортах: Волгограда, Саратова (Гагарин), Иваново (Южный), Пензы, Ульяновска (Баратаевка), Ярославля (Туношна), Краснодара (Пашковский), Самары (Курумоч), Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). О принятых в отношении них мерах Росавиация сообщала с 22:20 мск.

В аэропортах Пензы и Саратова запрет на полеты уже снят.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Налету ночью подверглась Волгоградская область. Также угрозу атаки дронов объявляли в Ярославской, Пензенской и Воронежской областях.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Нижнекамск беспилотники Татарстан
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Число жертв крушения грузового самолета в Кентукки возросло до 12 человек Общество, 07:18
Над пятью районами Ростовской области уничтожили дроны Политика, 07:17
Налоговики начали проверки скрытых доходов неработающихПодписка на РБК, 07:00
Мощный взрыв и утечка химикатов произошли на заводе в США Общество, 06:59
Число приостановивших полеты аэропортов России возросло до 13 Политика, 06:55
Путин предложил альтернативу советской идеологии Политика, 06:33
Одиннадцатый российский аэропорт остановил полеты Общество, 06:16
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В Думе напомнили размер страховой пенсии в 2026 году Общество, 05:58
В промзоне в Волгограде возник пожар из-за падения обломков БПЛА Политика, 05:53
В Польше выросло число преступлений против украинцев Политика, 05:46
ЕС согласовал направление средств гражданского назначения на оборону Политика, 05:24
В Киеве мужчина взорвал гранату в торговом центре Общество, 05:13
Россия впервые с 1990-х отправила Армении зерно поездом через Азербайджан Общество, 04:59
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52