Одиннадцатый российский аэропорт остановил полеты

Аэропорт Нижнекамска стал одиннадцатой авиагаванью, которая ввела ограничения ночью. Также их задействовали в Саратове, Волгограде, Иваново, Грозном, Владикавказе, Ярославле, Ульяновске и других городах

Аэропорт Нижнекамска (Татарстан) остановил прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об ограничениях он сообщил в 05:50 мск.

Кореняко подчеркнул, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Таким образом, число авиагаваней, в которых в ночь на 6 ноября запретили взлет и посадку, достигло 11. Ограничения также вводили в аэропортах: Волгограда, Саратова (Гагарин), Иваново (Южный), Пензы, Ульяновска (Баратаевка), Ярославля (Туношна), Краснодара (Пашковский), Самары (Курумоч), Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). О принятых в отношении них мерах Росавиация сообщала с 22:20 мск.

В аэропортах Пензы и Саратова запрет на полеты уже снят.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Налету ночью подверглась Волгоградская область. Также угрозу атаки дронов объявляли в Ярославской, Пензенской и Воронежской областях.