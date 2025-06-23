В Нижнекамске при подготовке взрыва задержали сотрудника нефтехимзавода

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В Нижнекамске задержали местного жителя по подозрению в подготовке теракта на предприятии нефтехимического комплекса, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Татарстану.



Целью злоумышленника, как утверждает ведомство, был крупный нефтехимический комплекс в Нижнекамске, на котором он работал. План теракта разработали украинские спецслужбы и, согласно нему, мужчина должен был забрать взрывное устройство из тайника, пронести его на завод и заложить на территории предприятия. После — покинуть страну.

Сотрудники УФСБ нашли по координатам схрон, где обнаружили «элементы самодельного взрывного устройства». Против задержанного возбудили дело о подготовке к преступлению и террористическом акте — ч. 1 ст. 30 Уголовного кодекса и ч. 2 ст. 205 УК. По статье о теракте мужчине грозит до 20 лет лишения свободы;

Также возбуждено дело по статье о государственной измене.

Ранее жителя Севастополя приговорили к 17 годам лишения свободы за подготовку теракта . Следствие считает, что он по заданию ГУР Украины собирался взорвать военный самолет на одном из аэродромов в Севастополе. Мужчина должен был самостоятельно изготовить взрывное устройство из компонентов, которые взял из тайника, но мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Подсудимого обвинили в госизмене, приготовлении к совершению террористического акта и приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.