Замдиректора «Крымэнерго» задержали по подозрению в мошенничестве

Фото: Следственный комитет РФ

Заместителя генерального директора — руководителя аппарата ГУП «Крымэнерго» задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Главное следственное управление СК по Республике Крым. Вместе с ним задержан также бывший первый заместитель генерального директора предприятия.

Следствие считает, что бывший и действующий заместители главы «Крымэнерго» «вступили в преступный сговор, направленный на получение денег от потенциальных абонентов за оказание услуг, которые входили в функциональные обязанности предприятия». Дело открыли по статье о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По данным СК, 5 апреля 2020 года в салоне автомобиля заместитель гендиректора получил от представителя предпринимателя взятку в размере 300 тыс. руб. за «способствование ускоренному получению технических условий и заключение договора на присоединение к электросетям «Крымэнерго». После получения денежных средств замдиректора был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«В ходе следствия была установлена непосредственная причастность к преступной схеме бывшего первого заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго», который сегодня также был задержан представителями УФСБ», — отмечается в сообщении.

В данный момент с задержанными проводятся следственные действия.