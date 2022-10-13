Счетная палата предупредила о снижении пенсионных баллов у части россиян

Резкое увеличение базы исчисления страховых взносов с 2023 года приведет к сокращению пенсионных прав у части россиян, предупредили в Счетной палате. У граждан со средней зарплатой по стране они снизятся на 11,3%, оценили аудиторы

Фото: Владислав Шатило / РБК

Увеличение до 1,917 млн руб. предельной величины базы для начисления страховых взносов, которые работодатели с 2023 года начнут уплачивать единым платежом, приведет к уменьшению пенсионных прав у части граждан. Об этом предупредил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, выступая на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает корреспондент РБК. В 2022 году база по страховым взносам в Пенсионный фонд (ПФР) составляет 1,565 млн руб. В следующем году она должна вырасти на 22,5%.

«[Новый] размер базы определен исходя из прогнозной среднемесячной зарплаты в России и коэффициента 2,3. При этом применение повышающего коэффициента для граждан, у которых зарплата вырастет меньше, чем база, или будет равна среднемесячной зарплате в стране, приведет к уменьшению формируемых ими пенсионных прав на 11,3%», — оценил аудитор.

Согласно балльной системе расчета пенсий, на которую Россия перешла в 2015 году, каждый год трудовой деятельности гражданина оценивается в пенсионных баллах, количество которых зависит от ежегодных сумм отчислений страховых взносов с зарплаты. С 2021-го за год можно получить максимум десять баллов — для этого годовая зарплата должна быть равна предельной базе или выше нее. Поэтому, чтобы пенсионные баллы не снизились по сравнению с предыдущим годом, зарплата гражданина должна вырасти хотя бы на тот же процент, на сколько растет база.

По прогнозу Минэкономразвития, заложенному в основу проекта бюджета Социального фонда, размер среднемесячной начисленной зарплаты на 2023 год ожидается на уровне 69 452 руб.

По расчетам Счетной палаты, применение повышающих коэффициентов (от 1,7 в 2015 году до 2,3 в 2021 году) уже уменьшило пенсионные права россиян на 13%. Так, если бы к предельной величине базы повышающий коэффициент не применялся, граждане с зарплатой на уровне среднемесячной в стране за 2015–2022 годы могли бы сформировать 52 балла, а фактически получили только 41 балл.

«Учитывая, что пятая часть работников с низкими зарплатами у нас в стране не могут формировать даже требуемую страховую пенсию по старости — это 30 баллов, необходимость такого подхода следует еще раз «прокачать», — предложил Штогрин.

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По его оценке, при повышении предельной величины базы дополнительные поступления страховых взносов составят 86,11 млрд руб. На пенсионное страхование из этих средств будет направлено 76,73 млрд руб., что составляет всего 0,86% всех расходов на выплату страховой пенсии.

О том, что новый подход к исчислению страховых взносов не повлияет на пенсионные права граждан в лучшую сторону, ранее предупреждал в разговоре с РБК заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. «Сегодня работник может получить до десяти пенсионных баллов в год — при условии, что он платил страховые взносы с предельной суммы доходов. Увеличение взносооблагаемой базы приведет к тому, что у работника с зарплатой 1,9 млн руб. в год по-прежнему будут максимальные пенсионные права, а у зарабатывающих 1,5 млн руб. они сократятся», — говорил эксперт.

Ранее против резкого увеличения размера предельной базы выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Там указали, что это нововведение не обсуждалось с представителями бизнеса и профсоюзов, а также предупредили о росте нагрузки на большинство отраслей экономики. Глава союза Александр Шохин оценивал это увеличение в 3–5% от фонда оплаты труда.

В Минфине объясняли РБК рост базы по страховым взносам стремлением сохранить уже достигнутый уровень социального обеспечения для россиян. «Правительством предлагается поддерживать страховые гарантии, сохраняя достигнутый в 2021 году уровень базы в 2,3 [средней начисленной] заработной платы и имея в виду недопустимость снижения гарантий от достигнутого уровня», — сообщали в ведомстве.

Предложенная планка стала результатом компромисса между фискальной нагрузкой и объемом социальных гарантий, говорили в Минфине. Она была достигнута путем постепенного повышения базы, в пределах которой зарплаты облагаются полным тарифом соцвзносов, с 1,7 средней начисленной зарплаты в 2015 году до 2,3 зарплаты в 2021 году.