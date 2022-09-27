Минфин прокомментировал рост нагрузки на бизнес по страховым взносам

Предлагаемый рост нагрузки на бизнес по страховым взносам обусловлен желанием правительства поддерживать достигнутый уровень социальных гарантий, заявили РБК в Минфине. Ранее бизнес счел его противоречащим Налоговому кодексу

Размер предельной облагаемой базы по страховым взносам отражает уровень социальных гарантий в виде пенсии, больничных и пособий по уходу за ребенком. Закладывая в бюджет объединенного Социального фонда рост показателя, правительство ставило цель сохранить уже достигнутый уровень социального обеспечения для россиян. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минфина.

«Правительством предлагается поддерживать страховые гарантии, сохраняя достигнутый в 2021 году уровень базы в 2,3 [средней начисленной] заработной платы и имея в виду недопустимость снижения гарантий от достигнутого уровня», — сообщили в ведомстве.

Предложенная планка стала результатом компромисса между фискальной нагрузкой и объемом социальных гарантий, отметили в Минфине. Она была достигнута путем постепенного повышения базы, в пределах которой зарплаты облагаются полным тарифом соцвзносов, с 1,7 средней начисленной зарплаты в 2015 году до 2,3 зарплаты в 2021 году.

Как на прошлой неделе сообщал РБК, с 2023 года власти собираются установить предельную базу для уплаты всех страховых взносов с зарплат работников на уровне 1,917 млн руб., в то время как бизнес ожидал, что она составит 1,565 млн руб. Предельную базу предлагается рассчитывать путем умножения прогнозируемой средней зарплаты на 12 (месяцев) и коэффициент 2,3. Она будет применяться к единому платежу в социальные фонды, который с 2023 года работодатели будут уплачивать вместо существующих трех типов отчислений в Пенсионный фонд (ПФР), а также фонды социального и медицинского страхования (ФСС и ФОМС).

До тех пор пока зарплата работника накопленным итогом в пределах года не превышает базу, компании будут уплачивать с нее полный тариф (30%), а если сумма заработка окажется выше, тариф будет снижен до льготного — 15,1%. Таким образом, чем выше предельная величина базы, тем дольше будут перечисляться полные страховые взносы за работника.

Ранее взносооблагаемая база для платежей в социальные фонды отличалась. Повышающие коэффициенты применялись только при расчете базы для отчислений в ПФР. Они использовались до 2021 года (были прописаны в Налоговом кодексе). В том году предельная база по пенсионным взносам составила 1,465 млн руб., а коэффициент — 2,3. В 2022 году, поскольку коэффициенты не обновлялись, предельная база определялась как показатель предыдущего года, помноженный на темп роста средних зарплат из прогноза Минэкономразвития (на 1,069) и составила 1,565 млн руб. В то же время предельная расчетная база для начисления взносов в ФСС всегда индексировалась только на темпы роста зарплат без применения повышающих коэффициентов и была значительно ниже, чем база ПФР (1,032 млн руб. в 2022 году).

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Предложение властей резко увеличить взносооблагаемую базу обеспокоило представителей крупного бизнеса. В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что эта инициатива приведет к резкому росту финансовой нагрузки в большинстве отраслей экономики. Кроме того, в союзе подчеркнули, что нововведение не обсуждалась с социальными партнерами и противоречит Налоговому кодексу.