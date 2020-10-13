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Экономика ,  
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Минтруд предупредил об отказе от расчета потребительской корзины

Одобренная правительством новая методика определения прожиточного минимума в России приведет к тому, что с 2021 года Минтруд перестанет рассчитывать стоимость потребительской корзины, сообщили РБК в министерстве
Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Следствием перехода к новой методике установления прожиточного минимума в России станет отказ от расчета стоимости потребительской корзины, сообщила РБК пресс-служба Минтруда. Уже со следующего года, если соответствующие поправки в законодательство будут приняты, министерство перестанет рассчитывать стоимость минимального набора продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Никаких иных целей, кроме установления прожиточного минимума, у расчета стоимости потребительской корзины не было, пояснили в Минтруде. «С учетом этого в дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась», — указали в ведомстве.

Зачем в России оценивают потребительскую корзину

Само понятие потребительской корзины как минимального набора продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг было введено для установления прожиточного минимума, подчеркнули в Минтруде, пояснив, что расчет стоимости потребительской корзины не является статистическим наблюдением.

С 1997 года прожиточный минимум на душу населения и прожиточный минимум для всех основных социально-демографических групп — трудоспособное население, пенсионеры и дети — устанавливается каждый квартал на основе потребительской корзины.

В состав потребительской корзины входят продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Для трудоспособного населения учитываются также обязательные платежи и сборы. Действующая корзина (не пересматривалась с 2012 года) включает в среднем на одного взрослого человека в год 126,5 кг хлебобулочных изделий, 290 кг молока и молочных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг фруктов, 58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы, а также 23,8 кг сахара и кондитерских изделий. Стоимость непродовольственных товаров и услуг для РФ в целом привязана к цене продовольственной корзины: 50% от ее цены составляют непродовольственные товары и еще 50% — услуги. Данные по ценам на продукты питания и непродовольственные товары Минтруду для расчетов предоставляет Росстат.

Состав продуктов питания в действующей потребительской корзине не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в части нормативов здорового питания и требует существенного пересмотра, признавали в Минтруде. В 2020 году в соответствии с требованиями законодательства состав потребительской корзины должен быть пересмотрен. Но Минтруд предложил перейти на новую методику расчета прожиточного минимума.

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Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России
Экономика
Фото:Frank Augstein / AP

В чем суть новой методики для прожиточного минимума

В сентябре правительство одобрило проект нового подхода к определению прожиточного минимума в России: с 2021 года его планируется зафиксировать на уровне 44,2% медианного среднедушевого дохода россиян за предыдущий год. Медианный среднедушевой доход — это уровень, доходы выше которого у 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже. Соответствующие проекты поправок в законы «О прожиточном минимуме в РФ» и «О минимальном размере оплаты труда» внесены в Госдуму.

Новая методика установления прожиточного минимума в проектах поправок прописана не совсем детально, но в обозначенных контурах действительно нет места потребительской корзине, отметила ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. Поскольку прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю от медианного среднедушевого дохода, потребительская корзина становится «ненужным инструментом», заметила она.

Значение прожиточного минимума на душу населения в 2021 году при расчете по новой методике составит 11 653 руб., поясняли в Минтруде. Это 44,2% от медианного среднедушевого дохода за 2019 год (по данным Росстата, 26 365 руб.). Согласно предложенному правительством подходу, прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно.

Соотношение между прожиточным минимумом и медианным доходом планируется пересматривать не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития России. Вместе с тем вводится дополнительная защитная норма: прожиточный минимум не может опуститься ниже уровня предыдущего года.

Согласно новому подходу минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет также привязан к размеру медианной зарплаты и устанавливаться на уровне 42% от ее размера за предыдущий год. Он не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения (этот показатель превышает минимумы для пенсионеров и детей). В 2021 году величина федерального МРОТ составит 12 792 руб., сообщили в Минтруде. Для сравнения: в 2020 году МРОТ составлял 12 130 руб.

Региональные прожиточные минимумы будут устанавливаться на очередной год субъектами РФ в соотношении с федеральным прожиточным минимумом на душу населения, но с учетом специально разработанных для каждого региона коэффициентов. В 61 регионе России прожиточные минимумы занижены на 5–36%, говорил глава Минтруда Антон Котяков. Но к 2025 году они должны поэтапно увеличиваться, поясняли в Минтруде.

Все будет зависеть от того, как новый подход к установлению прожиточного минимума будет осуществляться на уровне регионов, из проекта поправок это не очень понятно, констатировала Гришина. По ее словам, предлагается конструкция различных коэффициентов, которые будут применяться к федеральному прожиточному минимуму для того, чтобы получить региональные прожиточные минимумы, — реализация этого подхода на местах как раз и будет задавать тон всему переходу, и по этому критерию можно будет оценивать его целесообразность, считает эксперт.

Автор
Юлия Старостина
Минтруд прожиточный минимум потребительская корзина
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