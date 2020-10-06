Минтруд сообщил о занижении прожиточного минимума в 61 регионе России

По словам министра Котякова, это создает большое социальное неравенство между субъектами и говорит о недофинансированности жизни россиян в отдельных регионах

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В 61 регионе России прожиточный минимум занижен на 5–36%, заявил глава Минтруда Антон Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале верхней палаты парламента.

«На сегодняшний день 17 субъектов Российской Федерации имеют прожиточный минимум по всем социально-демографическим группам даже чуть выше, чем то, что было бы в расчетной модели, которую составил Минтруд. Порядка 11 субъектов имеют размер прожиточного минимума, в принципе, сопоставимый, то есть он находится в коридоре плюс-минус от того, что есть. Но в 61 субъекте прожиточный минимум <...> занижен», — сказал Котяков.

По его словам, занижение составляет от 5 до 36%. Котяков отметил, что такая разница формирует социальное неравенство между регионами. «В отдельных субъектах занижение прожиточного минимума на 30%, это говорит об одном: мы людям недофинансируем даже минимальный набор того, что они должны иметь для обеспечения своей повседневной жизни».

В конце сентября правительство предложило новую методику расчета прожиточного минимума. Раньше цифра считалась исходя из стоимости потребительской корзины и на второй квартал 2020 года в среднем составляла 11 468 руб. (для трудоспособного населения — 12 392 руб., пенсионеров — 9 422 руб., детей — 11 423 руб.).